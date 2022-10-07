緯創9月、Q3營收 雙創歷史同期新高
代工大廠緯創（3231）今（7）日公布今年9月營收，受惠筆電出貨成長，加上伺服器業務暢旺，同時子公司緯穎（6669）業績表現亦佳，帶動緯創9月繳出雙成長，月增21.7%，9月單月、第3季營收皆為歷史同期新高紀錄。展望後市，緯創預期，伺服器將延續上季動能，對第4季相關業務正向看待。
緯創今年9月營收935.42億元，月增21.7%、年增13.3%；第3季營收2,501.04億元，季增2.4%、年增13.5%；累計今年前三季營收7,207.64億元，年增20.4%。
以出貨量來看，9月筆電出貨200萬台、月增50萬台，桌機出貨75萬台、月減5萬台，顯示器出貨110萬台、月減10萬台；累計緯創第3季筆電出貨520萬台、桌機235萬台、顯示器360萬台。
緯創指出，9月營收增長主要是因筆電出貨成長，加上伺服器業務暢旺，同時子公司緯穎業績表現亦佳所致。
展望第4季，緯創預估，本季筆電出貨相比第3季將個位數下滑，桌機與顯示器預期將與上季持平。至於伺服器將延續第3季動能，對第4季相關業務仍正向看待。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言