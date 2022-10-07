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緯創9月、Q3營收 雙創歷史同期新高

經濟日報／ 記者吳凱中／即時報導

代工大廠緯創（3231）今（7）日公布今年9月營收，受惠筆電出貨成長，加上伺服器業務暢旺，同時子公司緯穎（6669）業績表現亦佳，帶動緯創9月繳出雙成長，月增21.7%，9月單月、第3季營收皆為歷史同期新高紀錄。展望後市，緯創預期，伺服器將延續上季動能，對第4季相關業務正向看待。

緯創今年9月營收935.42億元，月增21.7%、年增13.3%；第3季營收2,501.04億元，季增2.4%、年增13.5%；累計今年前三季營收7,207.64億元，年增20.4%。

以出貨量來看，9月筆電出貨200萬台、月增50萬台，桌機出貨75萬台、月減5萬台，顯示器出貨110萬台、月減10萬台；累計緯創第3季筆電出貨520萬台、桌機235萬台、顯示器360萬台。

緯創指出，9月營收增長主要是因筆電出貨成長，加上伺服器業務暢旺，同時子公司緯穎業績表現亦佳所致。

展望第4季，緯創預估，本季筆電出貨相比第3季將個位數下滑，桌機與顯示器預期將與上季持平。至於伺服器將延續第3季動能，對第4季相關業務仍正向看待。

緯創 營收

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