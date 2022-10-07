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安馳9月營收5.83億 月增5.8% 年增30.3％

聯合報／ 記者簡永祥／台北即時報導
安馳董事長李瑞西。聯合報系資料照
安馳董事長李瑞西。聯合報系資料照

安馳（3528）今日公告9月營收為5.83億，月增加5.8％，年增30.32％，主要受惠ADI工業物聯網整合方案出貨量大增所致；累計前三季營收為49.25億，則較去年同期成長2.7％。

安馳表示，9月ADI代理產品線出貨量成長幅度最為明顯，年增率超過六成，主要在於全球疫情推動遠距經濟及智慧工廠快速發展，客戶在工控自動化設備需求大增，公司推出的ADI人工智慧物聯網（AIoT）、智能檢測及遠端監控等整合方案出貨量明顯提升，ADI產品線今年並切入儲能、5G通訊測試及、智慧工廠監控系統及國防相位雷達等新興應用市場。

安馳表示，公司今年在ADI併購美信（Maxim）後，開始拓展Maxim MCU代理產品線，除了充實公司MCU相關產品外，亦使ADI產品方案完整度再上層樓，公司目前正積極與客戶合作開發相關產品應用，預估Maxim MCU明年可望開始放量出貨。

安馳表示，賽靈思（Xilinx）代理線相關產品主攻高階利基市場，主要應用於客製化IC驗證平台、自動化測試機台，以及國防航太相關的5G高速傳輸等，目前高階整合方案出貨占Xilinx產品線比重超過五成；Xilinx近期推出的新產品線-- Kria 自適應系統模組SOM (System on module)，已成功進軍智能監控、機器視覺、工業安全等端點運算應用(Edge Deployment)市場，隨Xilinx高階整合方案出貨量成長，將有助於進一步優化產品組合。

安馳表示，受疫情反覆變動推升高速視訊傳輸需求，公司9月多媒體產品線出貨量亦持續成長，主要應用於5G高速傳輸、遠端智慧監控、多工視訊會議及影音串流傳輸等利基型市場產品，今年前三季多媒體產品線出貨量，較去年同期增加二成以上。

安馳 5G 疫情

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