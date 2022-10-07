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陸行之：AMD財報下修 台積電訂單難穩固

經濟日報／ 記者黃力／即時報導

台積電大客戶之一AMD（超微半導體）預期第3季營收獲利也不如預期。半導體分析師陸行之指出，繼Nvidia預期第3季營收獲利不如預期後，另一重點客戶也下修預期，幾個HPC重要客戶連三個月內的訂單變化都搞不清楚，台積電如何能冀望2023年客戶訂單不會有變化。

陸行之表示，AMD下修第3季營收預期16.4%從67億美元到56億美元，季減15%，年增30%，不過毛利率僅42%，營業費用24億，營業虧損達4,800萬美元，明顯差於市場預期。

此外，陸行之指出，伺服器CPU營收16億看起來還行，gaming GPU 16億營收還撐著，但筆電、桌機CPU就很慘，跟Nvidia有異曲同工之處，季度大幅衰退53%，年減40%，其中同時有需求及庫存調整。

營收 台積電

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