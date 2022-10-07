Google Pixel 7新機登場 台灣大為電信獨家開放預購

Google宣布，旗艦機Pixel 7 、Pixel 7 Pro及首款穿戴裝置Google Pixel Watch全新登場，台灣大哥大（3045）宣布，與Google再度合作，即日起電信獨家開放預購 Google Pixel 7系列，Google Pixel Watch在電商myfone購物與momo購物網開放預購。

因應新機上市，台灣大宣布，特別推出「旗艦陣容 獨家組合」超值優惠，申辦台灣大指定資費月付1,599元、綁約48個月， Google Pixel 7（128G） 與Pixel Watch LTE版就能零元全部帶回家，台灣大VIP用戶購機專案價最高再折5,000元。

Google Pixel 7 系列搭載全新 Google Tensor G2 晶片，帶來更好運算效能、電池續航與安全性表現，不論拍照、追劇、玩遊戲都能擁有流暢體驗搭載6.3吋FHD+螢幕，顏色有曜石黑、雪花白、香茅綠。

Google Pixel 7 Pro 則配備6.7吋 QHD+螢幕，並支援120Hz更新率，顏色包括曜石黑、雪花白及霧灰色。

Google今年首度推出的 Google Pixel Watch ，推出金屬銀不鏽鋼錶殼/石墨黑運動錶帶、金屬銀不鏽鋼錶殼/粉炭白運動錶帶，以及香檳金不鏽鋼錶殼/霧灰色運動錶帶共三款式。

台灣大表示，申辦台灣大999元以上5G專案搭配 Google Pixel 7 系列，並加購原價10,900元的Pixel Watch BT版，可享Pixel Watch無痛升級LTE版（原價12,900元）。台灣大也準備MyVideo豪華月租免費看一年、MyMusic與GeForce NOW雲端遊戲服務最高3個月零元體驗等超值服務，讓 Google Pixel 7 系列專案用戶享受全方位娛樂服務。

台灣大指出，網路門市申辦指定資費搭Google Pixel 7系列 限時加碼1,000元momo幣，申辦台灣大指定專案月付999元、綁約48個月， Google Pixel 7（128G）只要零元即可帶走，預購期間到台灣大全通路購買 Google Pixel 7 系列，還能獲得Google 商店抵用金 5,000元，輕鬆折抵Google相關商品。

購機使用「Open Possible聯名卡」卡友可享指定專案再加碼2,000元momo幣，繳納台灣大5G電信帳單，每月再享現金回饋最高5.5%。「全民舊機換新機」活動提供高額折抵金，到實體門市回收 Google Pixel 6 Pro（256GB），最高可折抵14,000元。10月31日前在台灣大網路門市申辦 Google Pixel 7 系列送Google Play購物金600元，搭配999元以上資費，加碼再送1,000元momo幣。

台灣大也強調，提供多元購機方案，申辦Disney+專案購買 Google Pixel 7 系列，首年請你看Disney+，第二年再享電信帳單折抵優惠，合約期間最多能省超過5,200元。另外，台灣大專案用戶只要是momo會員，每月在momo購物網消費滿額，更可享「mo幣多」專案回饋，每月最高回饋750元momo幣，合約期間最高可獲得36,000元momo幣。