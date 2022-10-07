鴻海破天荒參展 秀ESG環境友善成果

鴻海（2317）為了將集團內部永續觀念以及資訊與外界分享，今年首次參與「台灣氣候行動博覽會」在台北松山文創園區為期三天的活動，透過「鴻海永續願景館」呈現鴻海在綠色環保，淨零減排的成果。

鴻海科技集團在全世界各地有137個辦公室／廠房據點，橫跨24個國家地區，季節性高峰時有將近120萬名員工在廠區內工作、生活，2021年全年營收新台幣5.99兆元。橫跨世界各地的龐大營運量體，節能減碳仍不遺餘力，根據集團內部統計，2021年鴻海節省的電力可以讓一輛電動車環繞地球8萬6,670圈；同一時期，集團減少的碳排量相當於672座台北市大安森林公園的固碳量；透過內循環塑膠回收機制，減省的碳資源相當於種植14萬2,272顆樹的成果。

為讓民眾實際了解鴻海在「EPS+ESG=永續經營」的願景下，推動永續的內容，「鴻海永續願景館」首次展出綠色循環實品、智能製造流程、電動巴士最原始的油土造型以及電動車固態電池產品全部陳列於館中。「鴻海永續願景館」本身設計也以永續海洋為設計意象，要求使用布展材料以環保、節能、可重複使用為主，如輸出部分使用環保噴墨、主題館使用環保美耐板、環保木芯板、中間海洋廊道以LED燈條點綴裝飾，顯示集團積極落實永續願景的行動。

除「鴻海永續願景館」外，集團亦參與「2022臺灣氣候行動博覽會的氣候服務暨產業淨零轉型論壇」，10月8日由集團洪榮聰環保長分享「從低碳到零碳，邁向永續發展」議題，介紹鴻海如何落實ESG、淨零路徑、淨零的機遇及挑戰。希望創造台灣產業在低碳競爭的優勢，加速台灣產業鏈低碳轉型，因應淨零轉型需求與變化，打造創新去碳技術提高附加價值。