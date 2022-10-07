世界先進9月營收銳減25.7% 今年單月最大跌勢
專業8吋晶圓代工廠世界先進（5347）今（7）日公布2022年9月份合併營收約36.93億元，月減達25.7%，反映需求明顯降溫，也比去年同期減少11.5%。
世界公司發言人黃惠蘭副總經理暨財務長表示，9月合併營收月減逾二成，主因晶圓出貨量減少。
世界主力產品為電源管理IC、面板驅動IC。面板驅動IC與電源管理晶片（PMIC）分占世界產能35％及65％，受到面板驅動IC庫存激增，下單銳減，法人表示，世界已降價10~15%因應，9月營收銳減25.7%，反映市況不佳，8吋晶圓代工產能同步鬆動。
世界累計第3季合併營收為133.27億元，季減12.9%，略優於法說會預估估第3季營收為129~133億元，季減13~16%。累計1至9月份合併營收約421.21億元，年增34.9%。
因世界稍早仍預估第4季銷售將進一步下滑，產業供應鏈庫存修正可能持續三至四個季度，預料本季營收仍處於下行階段。
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