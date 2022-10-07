世界先進9月營收銳減25.7% 今年單月最大跌勢

不同於前2年，產業界普遍是：「站在風口上，豬也會飛。」2022年，戰爭、通膨讓終端需求停滯，營運成績若持平算厲害，還能交出營收年成長的公司，要不像台積電一樣有獨門技術、享有絕對話語權，不然就得深耕如電動車這樣仍在風口上的產業。

2022-10-07 08:48