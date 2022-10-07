邊境解封！台灣人瘋出國 電信業者搶推日韓漫遊

新冠肺炎疫情影響長達二到三年，隨著邊境解封，台灣人也迫不及待境訂機票，要飛出國旅遊，電信業者看準邊境解封的出國旅遊的國際漫遊商機，業者搶推漫遊方案，中華電信（2412）宣布，推出日韓超值型漫遊每天最低49元起。台灣大（3045）則宣布，原號漫遊日、韓吃到飽一天199元。

中央流行疫情指揮中心宣布自10月13日零時起，入境民眾免除居家檢疫。迎接國境擴大開放，許多民眾磨刀霍霍規劃出國旅遊。

中華電信今（7）日宣布推出「日本、韓國超值型」漫遊上網方案，日本8天5GB優惠價488元、8天8GB優惠價688元、15天12GB優惠價988元，1天最低平均只要61元起；韓國8天5GB優惠價388元、8天8GB優惠價588元、15天12GB優惠價788元，平均1天只要49元起，中華電信網路門市、APP及全台直營服務據點均可申辦。

另針對前往美國出差旅遊需求的客戶，中華電信推出美國超值型30天漫遊上網方案，自10月12日起，10GB只要588元，平均1天只要20元；針對上網用量較少的客戶，推出美加升級版輕量型方案，1GB優惠價168元、2GB優惠價268元，使用天數延長不加價（使用天數由原本方案15天延長為30天），平均1天最低不到6元，滿足消費者多元需求。

中華電信提醒，因目前美國行動業者已全面關閉3G網路，消費者於美國當地若無開通漫遊上網服務，將無法使用行動網路及收發簡訊，客戶出國前須先申辦漫遊上網方案，才能在美國使用漫遊服務。

中華電信也強調，是為台灣唯一支援Apple Watch國際漫遊業者，預計今年底持有Apple Watch Series 8、Apple Watch SE、Apple Watch Ultra及Apple Watch Series 5以上Cellular版錶款並申辦One Number一號多機服務的客戶，即可享受國際漫遊服務。

台灣大則宣布，迎接國境擴大開放，台灣大推原號漫遊日、韓吃到飽一天199元，預付卡漫遊通日本5日上網吃到飽399元，出國打卡、分享美照零秒差。

台灣大表示，針對國人經常造訪的日本、韓國、美加、紐澳、歐洲等熱門旅遊地區，提供原號漫遊或預付卡服務，台灣大月租型用戶前往日本、韓國旅遊，申辦原號漫遊上網吃到飽專案，一天只要199元，上網用量較少也可選擇15日上網傳輸量共2GB的原號漫遊專案，只要349元。

針對歐、美、紐澳旅遊，台灣大提供月租型用戶赴美國、加拿大、紐西蘭及澳洲遊玩，申辦原號漫遊吃到飽方案，每天花費179元。另外，赴歐洲旅遊的用戶也可選擇15日上網流量共1GB的輕量型原號漫遊方案，只要699元，1GB流量能在臉書打卡加上傳照片約500次以上，或使用Google Map導航約100小時以上。月租型用戶透過台灣大官網、客服App、簡訊傳送申辦代碼等方式，免出門臨櫃，動動手指操作即可輕鬆線上申辦，並預約漫遊的開通時間，不需更換SIM卡。

另外，台灣大表示，提供預付卡漫遊通服務，日本上網吃到飽5日原價599元，特惠價399元；韓國上網吃到飽5日原價799元，現在也只要445元。網外用戶只需親自攜帶雙證件到台灣大實體門市即可申辦預付卡漫遊服務，網內預付卡用戶可直接到台灣大網路門市儲值。