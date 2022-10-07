Mlytics、AWS、KKLab透過AI 掌握零售變現關鍵

面對日新月異的科技發展、全球疫情影響，以及 Z 世代 和 C 世代崛起 (Generation COVID「COVID 世代」)，消費者的購物習慣早已大幅改變，購物板塊也從實體大規模轉往線上;對於品牌端 來說，數位轉型、官網銷售、上架電商平台、社群行銷、電子支付、網紅帶貨...更成了必修課題， 「萬物上雲」也成為企業要持續成長的必經之路。有鑑於此，身為雲端初期參與者、擁有累積自全 球的大數據、多年資安防禦經驗、聚焦運用核心科技掌握全球使用者實際數位體驗的 Mlytics (摩速科技)，特別於今(6)日，邀請科技巨擘 Amazon Web Services (AWS)，並攜手亞洲媒體科技領導品

牌 KKCompany 集團中發展成立的 KKLab，一同舉辦 「如何深度運用 AI 大數據打通電商OMO任督二脈」論壇，引領企業深入瞭解電商轉型的關鍵商業模式，並一手掌握零售變現的關鍵。

全球消費者的購物行為產生劇變，從實體店面大量轉向電商平台，順勢拓展為 O2O、虛實融合(OMO)等新零售格局，零售業成為技術密集型的產業早已是現在進行式，不論是遠距管理銷售 點(PoS)、倉庫與物流系統，在雲端上處理這些工作與部署，不但能夠大幅降低成本，同時更能提升營運效率。根據 AWS <零售業雲端解決方案>資料指出，使用 AWS 遷移至雲端，平均可節省31% 的成本。AWS也在此次論壇中分享，「在推動智慧零售的轉型佈局時，建議品牌端能夠更以客戶思維出發，以客戶為核心，來達到增長與商務目標，AWS 協助品牌端打造創新零售數據分析架構: [1] 改善企業的客戶洞察力 [2] 優化營運 [3] 徹底改變客戶體驗」。

在這個體驗為王的時代，品牌端與顧客的每個接觸點都極為重要，包括網頁 / APP 的開啟時間、網頁切換順暢度、檔案下載速度、影音串流能否不間斷播放...等，只要一個環節的體驗不好， 就很可能流失顧客，導致品牌的龐大損失。Mlytics 為了讓企業用戶掌握網站 / APP 效能、終端用 戶體驗、即時排除任何故障或攻擊，透握全球部署超過 300 個監測點，讓企業能夠快速瞭解自家網站在目標市場的效能與表現，而這也是Mlytics主力產品之一 - 「數位體驗監測(DEM, Digital Experience Monitoring)」的基礎，擁有即時的數據後，搭配 Mlytics平台整合全球十餘家知名 CDN 供應商所打造的「融合 CDN(Multi - CDN)」，再透過 Mlytics 自建的「智慧負載平衡(Smart Load Balancing)」機制自動偵測各地表現最佳的 CDN，即時自動切換，以保持網站隨時處於高效運行。

Mlytics Managing Partner 潘彥銘表示:「對於終端用戶或是企業來說，快速、穩定、安全、可信 賴的網路都是缺一不可的關鍵，尤其是 EC 快速發展與 COVID 世代崛起的此時此刻。Mlytics 致力 以科技和數據為導向，打造更極致數位瀏覽體驗的解決方案，不斷迭代 Mlytics 的核心技術與產 品，讓擁有好產品與服務的企業，能夠搭配安全可靠的網路環境、快速無縫的網路傳遞、可選擇 與可掌控的使用平台，使商業版圖順利觸及全球市場，更能在勢不可擋的 Cookieless 時代，以準 確且即時的消費者實際數據為依據，在投資營銷活動時做出最正確的決策。」

電商銷售從早期「透過電腦網頁進站搜尋」，到了近年 AI大數據、智慧型手機持續發展精進， 「商品推薦」成了個人化行銷的最佳展示，不過要如何在眾多產品、服務中，精準推薦顧客最需要 的商品，而不是單就點擊行為來判斷，導致一直重複推薦同類型的商品，成了各品牌行銷團隊的一大困擾，市面上 MarTech 工具多如繁星、自建推薦系統的成本又極高，KKLab 特別導入『推薦策 略中心』，以個人化推薦服務 Amazon Personalize 為基礎，打造跨 MarTech 工具的「全託管式顧問服 務」，佐以全方位推薦元素所組成的演算法，滿足品牌端 Marketing、Growth Team 的完整需求。