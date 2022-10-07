記憶體第一家！南亞科獲SBTi認證

南亞科（2408）今（7）日表示，正式通過科學基礎減碳目標倡議組織(Science Based Target initiative, SBTi)認證，確保減碳目標的路徑與「巴黎協定」一致，為全球首家獲得認證的記憶體公司。

南亞科表示，2021年12月提出SBT承諾，於2022年7月底進入正式審查，並於8月底通過並取得認證，肯定南亞科技在溫室氣體盤查目標設定及維持數據品質的努力。南亞科以2020年為基準年，預計2030年達成溫室氣體範疇一與範疇二減量25%，範疇三目標單位產品減量27%，逐步邁向淨零碳排。

總經理李培瑛表示，南亞科技致力研發低碳產品、布局綠色科技生產、調適氣候變遷風險、提升氣候變遷素養，並攜手永續夥伴共同應對氣候變遷，積極為地球環境做出貢獻。

公司已制定五大策略，落實SBT。南亞科表示，將藉由先進製程技術與高效率、低能耗產品，創造節能效益與永續競爭力，新世代產品DDR5及LPDDR5將可節電16%至35%，新世代10奈米級製程技術也將大幅提升位元產出，使能資源運用更有效率。

南亞科說，落實綠色生產做為溫室氣體減緩行動，目標2030年使用25%以上的再生能源；也持續藉由水處理設備、綠建築、循環經濟等調適作為提升氣候韌性。同時，南亞科技亦偕同供應商邁向共同倡議，藉由完善的稽核與輔導架構，控制氣候風險，展開ESG交流與議和；亦從董事到全體員工，提升全公司的氣候變遷意識，投入社會參與，發揮正向影響力。

南亞科於2022年發布首份氣候相關財務揭露(TCFD)報告書，完整揭露氣候變遷對公司的影響與相應作為，公司亦連續兩年獲得CDP 氣候變遷類別最高榮譽A List，肯定南亞科於氣候變遷的投入成果。未來南亞科將持續攜手各界落實SBT，邁向淨零永續，致力成為「智慧世代的最佳記憶體夥伴」。