宏碁第二屆Predator League虛擬賽車聯賽 開跑

PC品牌大廠宏碁（2353）第二屆「2022 Predator League 虛擬賽車聯賽」盛大登場，即日開放報名，前三名選手除了獎金及獎品之外，更將頒發全台首發虛擬賽車NFT獎盃徽章，享受獨特榮耀！同時，宏碁推出Speed系列急速虛擬賽車組合商品，於Acer Store販售，供有志參與虛擬賽車的玩家選購。

新年度的虛擬賽車聯賽於11月開跑，將舉辦三場線上初賽及總決賽，除了有「Predator League虛擬賽車產學聯盟」指派選手參賽，也對外開放職業賽車玩家報名，區分職業組及學生競賽組；同時賽方與輪胎廠商、賽車周邊配件商家等跨領域合作，提供高額賽事獎金，等待選手們精彩競技爭取！

宏碁配合Predator League虛擬賽車聯賽，特別規劃整套Speed系列急速虛擬賽車組合，內含頂級Predator Orion 3000桌上型主機，最高搭載Intel Core i7-12700F 處理器以及NVIDIA GeForce RTX3070顯示卡，強大的優秀性能大幅提升擬真感，更搭配大尺寸144Hz FHD電競螢幕與高階賽車力回饋方向盤、專業鋁擠式賽車架(依實際公告為準)，選手可隨時訓練增加戰力。

同時，賽事推薦使用宏碁旗下電競社交平台PLANET9，並與倚天酷碁旗下NFT平台Jcard合作，於本賽事中首次發行NFT賽事獎章；今年賽事更與運動服飾品牌Lynx、汽車保養升級改裝品牌哈博汽車HubAuto、遊戲周邊大廠圖馬斯特THRUSTMASTER、輪胎大廠普利司通跨界合作，持續推廣賽車文化以及電競運動科技。

虛擬賽車最大特色是全球玩家能在線上一較高下，與真正賽車手交流，宏碁與體育署轄下的【中華民國電子競技運動協會】跨界媒合，由專業的賽事舉辦單位【SGAN Motorsports】進行賽事執行，並由今年初宏碁甫成立「Predator League虛擬賽車產學聯盟」指派選手或由職業選手自行報名，透過【中華賽車會】輔導協助拿到「電子模擬競賽」執照，成為官方認證的正式電子虛擬賽車手，進行參賽。

「Predator League虛擬賽車產學聯盟」，乃邀請2021年參加宏碁賽事的景文科大、樹德家商、樹人家商、醒吾科大、嘉南藥理大學、弘光科大、正修科大、黎明學院、三信家商、崑山科大、樹德科大、普林斯頓高中以及國立台北科技大學學生方程式賽車隊、陽明交大方程式賽車隊、成大方程式賽車隊、國立中興大學新能源電動車隊、臺大賽車隊及各方產業代表參與，配合選手培育及賽事推廣。