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南亞科成全球首家獲SBTi認證的記憶體公司

聯合報／ 記者簡永祥／台北即時報導
南亞科總部。圖/聯合報系資料照片
南亞科總部。圖/聯合報系資料照片

DRAM大廠南亞科（2408）今（7）日通過科學基礎減碳目標倡議組織(Science Based Target initiative, SBTi)認證，確保減碳目標的路徑與《巴黎協定》一致，為全球首家獲得認證的記憶體公司。

SBTi全名為科學基礎碳目標倡議(Science Based Targets initiative)，由CDP、聯合國全球盟約 (UN Global Compact, UNGC)、世界資源研究所(World Resources Institute, WRI)、世界自然基金會(WWF)等組織共同發起。目標促進企業能以更科學的方式，設定有助於控制全球升溫不超過2℃(響應《巴黎協定》)、甚至1.5℃(響應IPCC《全球升溫攝氏1.5度特別報告》)的減碳目標。

南亞科表示，於2021年12月提出SBT承諾，於2022年7月底進入正式審查，並於8月底通過並取得認證，肯定南亞科技在溫室氣體盤查目標設定及維持數據品質的努力。南亞科技以2020年為基準年，預計2030年達成溫室氣體範疇一與範疇二減量25%，範疇三目標單位產品減量27%，逐步邁向淨零碳排。

南亞科總經理李培瑛表示：「南亞科致力研發低碳產品、布局綠色科技生產、調適氣候變遷風險、提升氣候變遷素養，並攜手永續夥伴共同應對氣候變遷，積極為地球環境做出貢獻。」

南亞科已制定五大策略，落實SBT。將藉由先進製程技術與高效率、低能耗產品，創造節能效益與永續競爭力，新世代產品DDR5及LPDDR5將可節電16%至35%，新世代10奈米級製程技術也將大幅提升位元產出，使能資源運用更有效率；落實綠色生產做為溫室氣體減緩行動，目標2030年使用25%以上之再生能源；也持續藉由水處理設備、綠建築、循環經濟等調適作為提升氣候韌性。

同時，南亞科也偕同供應商邁向共同倡議，藉由完善的稽核與輔導架構，控制氣候風險，展開ESG交流與議和。

南亞科今年發布首份氣候相關財務揭露(TCFD)報告書，完整揭露氣候變遷對公司的影響與相應作為，也連續兩年獲得CDP 氣候變遷類別最高榮譽A List。

南亞科 氣候變遷 巴黎協定

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