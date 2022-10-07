鴻海首次國內參展 大秀ESG環境友善行動成果

鴻海（2317）持續響應全球淨零碳排的理念，為了將集團內部永續觀念以及資訊與外界分享，今年首次參與「台灣氣候行動博覽會」在台北松山文創園區為期三天的活動，透過「鴻海永續願景館」呈現鴻海在綠色環保，淨零減排的成果。集團環保長洪榮聰副總經理10月8日也將出席「氣候服務暨產業淨零轉型論壇」分享鴻海如何從低碳到零碳，邁向永續發展，落實ESG的機遇及挑戰。

鴻海科技集團在全世界各地有137個辦公室／廠房據點，橫跨24個國家地區，季節性高峰時有將近120萬名員工在廠區內工作、生活，2021年全年營收新台幣5.99兆元。橫跨世界各地的龐大營運量體，節能減碳仍不遺餘力，根據集團內部統計，2021年鴻海節省的電力可以讓一輛電動車環繞地球8萬6,670圈；同一時期，集團減少的碳排量相當於672座台北市大安森林公園的固碳量；透過內循環塑膠回收機制，減省的碳資源相當於種植14萬2,272顆樹的成果。

為讓民眾實際了解鴻海在「EPS+ESG=永續經營」的願景下，推動永續的內容，「鴻海永續願景館」首次展出綠色循環實品、智能製造流程、電動巴士最原始的油土造型以及電動車固態電池產品全部陳列於館中。「鴻海永續願景館」本身設計也以永續海洋為設計意象，要求使用布展材料以環保、節能、可重複使用為主，如輸出部分使用環保噴墨、主題館使用環保美耐板、環保木芯板、中間海洋廊道以LED燈條點綴裝飾，顯示集團積極落實永續願景的行動。

除「鴻海永續願景館」外，集團亦參與「2022臺灣氣候行動博覽會的氣候服務暨產業淨零轉型論壇」，10月8日由集團洪榮聰環保長分享「從低碳到零碳，邁向永續發展」議題，介紹鴻海如何落實ESG、淨零路徑、淨零的機遇及挑戰。希望創造台灣產業在低碳競爭的優勢，加速台灣產業鏈低碳轉型，因應淨零轉型需求與變化，打造創新去碳技術提高附加價值。

鴻海在今年正式對外公佈ESG永續發展環境（Environmental）領域長程目標規劃，以「綠色智能」、「循環經濟」兩大核心策略做為推動方向，其中明確訂定「清潔生產」、「資源管理」、「風險控管」等議題採取的實際行動內容，展現鴻海對永續環境保護的決心。依據SDG 12責任消費與生產的目標要求，集團設定兩大目標，分別為至2025年，廠區塑膠內循環比例60%以上，以及至少取得5座廢棄物零填埋金級驗證（UL2799）廠區。

其實近四年在環境領域，鴻海將廢塑膠資源進行回收與再造，累計總重10萬噸，減碳量超過30萬噸，包括廢棄塑件、托盤、成型料頭等，透過與國際一流品牌客戶合作，將廢塑料製成再生產品-托盤，環保托盤可取代金屬治具，循環降本，同時降低廢棄物量、減少未轉化處置。

鴻海同時藉由數位量化系統進行減量追蹤改善，有效掌握廠區廢棄物流向及總量，除了取得多張鉑金級UL2799廢棄物零填埋認證證書，更獲得全球首座綜合生態示範園區金級認證，未來將逐步擴大至更多廠區落實零填埋，達成「Zero Waste 零廢園區」的目標。

在電動車與儲能系統方面，鴻海透過開放技術規格，邀請各界夥伴加入，共同建構電動車軟硬體與零組件的生態系，加速電動車產業發展。2021年10月舉辦第二屆「鴻海科技日」，首度發表三款自主開發的電動車款：Model C 休旅車、Model E 轎車和 Model T 電動巴士，展現鴻海作為全球新造車勢力的決心。2022年3月，鴻海電動巴士Model T正式在南台灣高雄上路服務。2022年第三屆「鴻海科技日」也將展示Model B 跑格化轎車、Model V電動皮卡。鴻海希望能藉由降低電動車產業研發門檻，加快電動車市場化的時間，共同打造永續綠能的運輸環境，進一步落實「EPS+ESG=永續經營」的願景。