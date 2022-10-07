快訊

用嘴啃咬修邊！國軍麵包供應商被爆製作「口水麵包」

蔣萬安打「夫人牌」偕孕妻受訪 石舫亘對緋聞事件表態了

諾貝爾和平獎今揭曉！童貝里、納瓦尼皆列奪獎熱門 澤倫斯基呼聲高

Google發表Pixel 7手機與智慧錶 台灣團隊持續擴編

中央社／ 台北7日電

Google今天宣布在台灣推出年度旗艦機Pixel 7、Pixel 7 Pro，搭載新一代Tensor G2晶片；同時發表旗下首款智慧手錶PixelWatch，整合Google與Fibit功能服務。隨著Pixel產品線擴增，協助開發產品的台灣團隊也持續徵才擴編。

Google硬體副總裁彭昱鈞表示，隨著Google在台灣陸續推出手機、耳機和智慧手錶，Pixel產品組合也漸趨完整，希望能持續藉由Google在軟體、硬體與人工智慧（AI）整合的技術耕耘，並透過Pixel跨裝置相互串連，為使用者打造更符合個人需求的使用體驗。

彭昱鈞說，隨著Pixel產品線擴增，協助開發產品的台灣團隊也持續徵才擴編，但無法透露實際人數。至於Pixel 7 Pro新增的人臉辨識功能需要搭配機器學習技術和Tensor G2晶片，目前用途仍以解鎖手機為主，不建議用於支付。

Pixel 7、Pixel 7、Pixel Watch售價分別為新台幣1萬8990元起、2萬6990元起、1萬990元起，已於Google商店、台灣大哥大門市及電商通路開放預購，將於10月13日正式上市。

Google指出，新一代Tensor G2晶片針對子系統設計與整合效率進行升級，讓Pixel裝置以更有效率方式執行Google的軟體運算與機器學習，包括影像處理、語音辨識等軟體運算功能。Pixel 7系列也加入人臉解鎖功能，在指紋辨識以外提供另一種快速解鎖選項。

Pixel 7系列使用者除了享有為期5年的安全性更新外，未來還可以獲得Google One VPN功能支援，加強裝置的網路連線安全。

針對拍照和攝影功能，搭載3鏡頭系統的Pixel 7 Pro升級具備自動對焦功能的超廣角鏡頭，可以在最近3公分的距離下使用微距對焦功能。Pixel 7 Pro透過5倍光學變焦望遠鏡頭與軟體互相搭配，支援最高30倍變焦放大拍攝，並保有不失真的影像品質。

Pixel Watch採用全新Wear OS by Google介面，可透過Google地圖在行進時的及時導航路線、在手錶上控制YouTube Music的播放選項、用Google錢包進行信用卡感應支付。Fibit功能例如心跳速率追蹤、活動區間分鐘數、睡眠分數等，也可以在Pixel Watch上體驗。

Pixel Google 軟體

延伸閱讀

Pixel 7系列曝光規格無懸念 拍照更清晰、10月13日開賣

圓錶控看過來！Google Pixel Watch整合Fitbit 提供更完整身體數據紀錄功能

遭指控追蹤使用者位置隱私 Google傳以8500萬美元金額於亞利桑那州達成和解

不只是平板！Google Pixel Tablet還有充電底座 可變身居家智慧顯示器

相關新聞

Google發表號稱史上最安全手機Pixel 7系列

Google在台灣時間6日晚間10時推出秋季硬體發表會，展出旗艦機Pixel 7 、Pixel 7 Pro及首款穿戴裝置...

勇敢捨棄4成老客戶訂單 它變寧德時代、比亞迪新戰友

不同於前2年，產業界普遍是：「站在風口上，豬也會飛。」2022年，戰爭、通膨讓終端需求停滯，營運成績若持平算厲害，還能交出營收年成長的公司，要不像台積電一樣有獨門技術、享有絕對話語權，不然就得深耕如電動車這樣仍在風口上的產業。

電子大廠搶布局 智慧醫療成消費電新出海口

人口老化及年輕世代沉迷3C產品所帶來的「醫療紅利」應是未來電子大廠所追求的新商機。透過目前電子廠布局智慧醫療的狀況，大致可以感受只要可以掌握先機，勢必成為佼佼者。

鴻海首次國內參展 大秀ESG環境友善行動成果

鴻海（2317）持續響應全球淨零碳排的理念，為了將集團內部永續觀念以及資訊與外界分享，今年首次參與「台灣氣候行動博覽會」...

暗酸台積電硬撐 陸行之：希望護國神山13號法說鬆口明年展望保守一點

全球第二大微處理器廠商超微（AMD）第3季初估營收不如預期，知名半導體產業分析師陸行之今（7）日表示，繼晶圓代工廠重點H...

全球面板廠大減產 零組件廠跟著度小月

全球面板廠大減產，對偏光片及光學膜等周邊關鍵零組件需求大減，波及誠美材、明基材、友輝、光耀等相關廠商跟著度小月，近期業績...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。