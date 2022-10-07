清大教授周卓煇《護眼，從用對光開始》登上暢銷排行榜冠軍

清大材料系特聘教授周卓煇透過130多場科普演講，向聽眾民調「如果罹癌和失明，只能二選一，你會如何選擇擇？」，發現絕大多數人寧可罹癌，也不要失去視力。甚至直言，失去「視界」，有如失去「世界」般無法忍受。激發他出版《護眼，從用對光開始》一書，這本原不被出版社看好的書，更登上暢銷排行榜冠軍。

周卓煇表示，他原以為寫了《擁抱暗黑》這本科普書籍，協助大家得以舒眠、抗癌，就功德圓滿了。卻沒想到，大多數人在乎的是視力，他們寧可罹癌，也不要失去視力；大家的心聲震撼了周卓煇。

周卓煇說，因為知道台灣重度近視的事態嚴重；加上，我們有了對策；尤其是，擁有藍害量化的儀器；並且知道，什麼護眼的工具是有效？什麼是無效的？於是，他覺得事不宜遲，再次冒著眼睛長期盯緊螢幕恐加劇傷眼深的風險，將最近幾年的研究、發現，撰書分享。

周卓煇對視神經功能的興趣與了解，始自1986年，他在美國IBM研究中心展開研究生涯之際。他說，最有效的護眼方式，就是「近」視覺細胞，跟「遠」視覺細胞，交叉使用；「亮」視覺細胞，跟「暗」視覺細胞，交叉使用；切忌一直使用「近」視覺細胞與「亮」視覺細胞，便可以避免近視加深與重度近視的惡化。

他總結新書精髓在於，避免用同一群的細胞太久，是護眼的關鍵；特別是，要避免太近、太小的字體、看太久，即可以有效緩解近視。同時，若能避免燈光太白、太亮，則可以有效緩解重度近視的風險。

台大眼科權威葉伯廷醫師表示，身為醫師，本應為提升全民健康，降低眼睛疾病而努力，但他深感周卓煇教授比他還具備醫者之心。並且能從光電的角度，深入淺出地說明，光對人眼睛的影響，告訴大家如何選擇好的「光」，保護眼睛、維持視力健康。