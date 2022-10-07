國安基金揭112億元護盤 重點除了台積電還有這幾檔

國安基金6日公布自7月13日進場護盤起至9月底，公布累計共動用了112億元資金護盤，但沒有揭露護盤買進的標的。據悉，護盤的重中之重除了權王、護國神山台積電（2330），其他還有台達電（2308）、鴻海（2317）等，也有所著墨。

國安基金6日召開例行委員會議，除了確認繼續執行護盤任務，也公布第3季季報，但因仍處護盤期間，因此除了顯示動用資金，並沒有揭露護盤買進標的。據了解，台積電當然是國安基金護盤重點，其他還有有利匯集人氣與加強信心的台達電以及鴻海，這些重量級電子股，從國安基金到四大基金、公股行庫等「護盤國家隊」都有著墨。

日前立法院財委會有立委指控八大公股行庫只有台銀、兆豐銀買超，其他公股行庫都有「偷賣」。據透露，國安基金啟動護盤以來，公股行庫即使有些沒有夠強大的銀彈可以大力買進，但大體上也會避免在台股一路破底時向下賣超、賣到最低點來實現虧損，且有些行庫跟進國安基金頗為用力敲進台積電等大型電子權值股，可說相當配合護盤任務。

法人分析，這幾檔國安基金護盤概念股中，台達電6日收盤價278.5元，創下波段新高，距離今年初302元高點只差一步之遙，台積電雖然之前成外資提款機，創下416.5元的今年新低點，但在外資賣超縮手之際，台積電立刻回到上漲軌跡，最近短短三個交易日漲到451元，三天漲幅將近一成，鴻海的股價在國安基金進場前低點為99.7元，到9月30日收盤價102元，這段期間股價並未因大盤重挫而破底，到6日收盤來到107.5元，股價可以說相當穩健，也有發揮穩盤功能。