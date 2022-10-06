文曄參與日電貿私募 成第一大股東

半導體通路商文曄（3036）於6日公告透過私募入股日電貿（3090），每股價格為44.02元，取得3萬張，總計砸下13.2億元，加上原來持有的1,000張，共掌握其約14.58％股權，躍居第一大股東。

日電貿6日股價下跌0.05元，收在49.75元，以收盤價來計算，上述文曄參與其私募價格約是市價打88折。

日電貿為國內第一大被動元件通路商，同時也是全球第一大鋁電廠日商佳美工（Nippon Chemicon）的代理商。

文曄指出，此為策略性投資，代理產品有互補性，未來將可展開策略合作，在市場資訊分享、新市場開發、客戶推廣、倉儲共享等方面皆可產生綜效，提升彼此在供應鏈的附加價值能力與拓展營運規模。