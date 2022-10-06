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台灣5G上太空！龔明鑫：強化國家數位通訊韌性里程碑

經濟日報／ 記者葉卉軒／即時報導

國發會主委龔明鑫今（6）日指出，過去5G都強調AR/VR、智慧製造、智慧交通等應用，但這次台灣也讓「5G上太空」，將地面通訊和太空通訊的結合，「小小的一步，將會成為整體趨勢的大大一步」。

龔明鑫今受邀出席微軟與和碩（4938）舉辦的「5G企業衛星通訊合作成果發表記者會」，見證5G結合中軌衛星，達到強化國家數位通訊韌性的里程碑，並在致詞時作了上述表示。

龔明鑫指出，國發會推動智慧城鄉－5G O-RAN應用計畫，打造台灣成為下一世代通訊(5G/B5G)中的關鍵力量，5G比起過去4G擴大了應用領域及範圍，尤其是開放式的架構，台灣一定要在下一世代通訊(5G/B5G)的領域中佔有有一席之地，扮演更重要的角色。

龔明鑫表示，政府在前瞻基礎建設計畫投入490億元，強化5G基礎建設，也透過徵案方式，鼓勵各界投入國產化5G O-RAN應用。且為強化國內5G設備國產化能量，去年成立獲國際O-RAN聯盟認證的亞洲第一個OTIC認證實驗室，協助和碩、啟碁（6285）、雲達等16家業者，將其開發的5G相關系統與設備，送實驗室進行互通性、可靠度與壓力測試，以及資安評估檢測，藉此認證與國際標準連結，提升我國5G設備國產化能量，以行銷全球市場。

龔主委強調，這次計畫包含了和碩、微軟、Intel和伸波通訊，見證台灣與美國的合作成功。無論是因為災害或是特殊情況，若有通訊被摧毀的情形，只要一個背包、一台車便可以進去區域、重新建立通訊。無論在救災、特殊情況或軍事用途，這都將會非常有意義，可提升我國進軍全球5G供應鏈與鏈結國際能量，非常期待第二階段的發展。

國發會表示，隨著5G時代來臨，美、日、歐盟等國已積極投入開發5G O-RAN等關鍵技術，並結合垂直應用場域驗證，加速5G商用化普及。爰本會透過「亞洲．矽谷5G創新應用計畫」，以徵案方式鼓勵業者投入5G O-RAN智慧城鄉應用，其中，和碩、伸波與微軟合作之5G O-RAN結合衛星通訊技術智慧防災應用，以可移動式5G基地台特性，大幅提升通訊覆蓋率，更是本次徵案的亮點，也在今年5月英特爾舉辦的Intel Vision論壇，獲英特爾執行長Pat Gelsinge介紹，將台灣O-RAN解決方案帶向全球市場。

國發會強調，未來將持續與中央各部會、地方政府、產學研等各界合作，推動符合國際規範的國產化5G智慧城鄉示範案例，鼓勵國內業者在通訊密集、高連線密度且具規模的場域導入商用實證。並透過與國際大廠資源鏈結，帶動5G國產品牌打入國際供應鏈，創造5G智慧城鄉應用國際輸出。

5G 國發會

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