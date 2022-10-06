精英推動城市交通創新服務 助數位轉型、布局國際輸出

精英（2331）今(6)日舉辦《智慧運輸實踐環境永續》論壇暨智慧城鄉成果發表會，以歐洲巴士營運商的成功經驗，打造國際標準「新世代客運巴士智慧車機暨行控雲平台」，自2021年起在數位發展部數位產業署的支持下，與宜蘭縣、新竹縣、南投縣及嘉義市等縣市政府合作，導入及超過20條營運路線，透過精英電腦能有效評量客運業者的營運與服務績效，妥善監管每輛公車車輛、行駛路線及駕駛人狀況，降低事故發生並提升民眾搭乘意願，有助於綠色城市推廣，達成交通環境永續之目標，期待建立完整智慧運輸上、中、下游垂直產業鏈，進軍國際市場。

數位發展部數位產業署長呂正華表示 :「在車輛行駛場域中，需要把安全性、里程數、行駛減碳的課題，透過數位科技導入，在數位轉型當中非常重要。數位轉型有三階段，經由數位化、數位優化達到數位轉型，在2050淨零碳排放的趨勢之下，如何去做節能減碳，需要有這些數據，精英電腦願意把過去累積的一些經驗，集合各家夥伴應用連結起來，協助地方交通處及客運業者在減碳排放上有更多的數據做分析，提升服務品質。未來，我們希望把這樣一個好的智慧解決方案推廣到國際。」

精英副董事長王金來表示： 「精英電腦邀請大家一同參與，推動智慧城市永續發展，從另外一個層面來看，也能帶動城市觀光效益。從硬體、軟體，甚至雲端，將各個應用方案結合在一起，共同打造智慧城鄉、智慧交通，這不僅是一場發表會，也是起點，凝聚大家的共識，讓智慧交通在我們的身邊一起生活。」

精英電腦以「安全、營運、維修及加值」四大核心設計，解決現行客運業者無法即時監控行車狀況及難以精準掌握車輛與人員調度狀況，全面提升客運車輛運行安全、客運駕駛服務及乘客乘車體驗；包含全方位車輛管理服務 : 確實掌握駕駛行車路線、車班到站預估時間及準點率，以提升車輛調度之效率。

駕駛行為教育矯正服務 : 透過AI大數據分析即時監控駕駛行為，以確保駕駛服務品質；事故安全科學數據服務 : 即時追蹤車輛燃料消耗狀況、零組件耗損狀況，以降低車輛維修停等時間並提高事故排除的機動性；移動定位多媒體廣告服務 : 車廂廣告系統整合移動定位功能，可依照不同站點導覽鄰近特色觀光景點、推播活動與在地商家廣告，促進地區旅遊觀光商機。