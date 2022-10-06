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Meta更新動態消息偏好設定功能 用戶可選擇內容出現頻率

經濟日報／ 記者彭慧明／即時報導

Facebook又改演算法，透過點擊貼文下方「顯示更多」或「顯示較少」選項，用戶可改變動態消息出現的內容。母公司Meta持續更新「動態消息偏好設定」讓大家能夠自行選擇家人與朋友、社團及粉絲專頁與公眾人物發佈內容出現的頻率。

Facebook指出，有越來越多人透過公開資訊及有興趣的內容進行連結，例如食譜分享、戶外活動資訊等等。除了朋友、社團及粉絲專頁的最新動態外，Facebook 會推薦尚未發現的創作者及社群內容，讓大家擁有更棒的使用體驗，透過機器學習，動態消息將顯示為每個人量身打造的客製化內容。

Meta即日起在Facebook上推出更符合客製化需求的新功能「動態消息偏好設定」，讓大家可自訂 Facebook動態消息顯示的內容，進而探索最相關的資訊。大家可以在朋友及追蹤社團的貼文，或是 Facebook推薦的內容及廣告上點擊「顯示更多」或「顯示較少」的選項，「顯示更多」將增加該篇貼文及相關內容的排名分數，「顯示較少」將降低內容的排名分數，提供更多方法將直接回饋的意見融入動態消息的排序中，AI系統將更智慧化，且反應更加迅速。

後續Facebook 將定期顯示相關內容，蒐集大家對於內容的偏好；除此之外，也可在廣告、朋友及追蹤社團貼文中，透過點擊貼文右上方的三個圓點，便會出現「顯示更多」及「顯示較少」選項主動回饋。在未來幾週，也將於Reels中測試此項功能。

Meta會持續更新「動態消息偏好設定」功能，讓大家能夠自行選擇家人與朋友、社團及粉絲專頁與公眾人物發佈內容出現的頻率，透過動態消息偏好中的排名選項進行設定，包含「暫停追蹤」、「取消追蹤」、「重新追蹤」等功能。

Facebook 社團 Meta

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