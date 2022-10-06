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鴻海接軌國際ESG 通過ISO 37001反賄賂管理系統認證

經濟日報／ 記者蕭君暉／即時報導
全球最大科技製造與服務商鴻海正式通過ISO 37001反賄賂管理系統認證，並於今日完成授證儀式。鴻海／提供
全球最大科技製造與服務商鴻海正式通過ISO 37001反賄賂管理系統認證，並於今日完成授證儀式。鴻海／提供

全球最大科技製造與服務商鴻海（2317）宣布正式通過ISO 37001反賄賂管理系統認證，並於今（6）日完成授證儀式，由BSI英國標準協會東北亞區總經理蒲樹盛頒發證書，鴻海科技集團稽核長趙曉慧代表領證，KPMG安侯建業朱成光執行副總經理、鴻海巫俊毅發言人親臨見證，鴻海黃國榮機構採購長越洋連線與會。

鴻海科技集團於2021年12月導入反賄賂管理系統，歷經為期3個月運行正式取得認證。今年5月鴻海分別針對董事會職能與結構、供應鏈管理、資安管理、貪腐賄賂與稅務資訊揭露等面向，對外公布14項應對目標與承諾，並訂定2025年里程碑。本次ISO 37001反賄賂管理系統認證，即為鴻海推行公司治理路徑之一，藉此落實ESG六大策略-公司治理模塊「海納治理-誠信經營廉潔文化」。

「鴻海科技集團導入ISO 37001反賄賂管理系統，透過PDCA流程有效管理風險，優化管理制度預防貪腐賄賂事件發生，強化員工對集團誠信廉潔文化認同感，並提升公司治理及永續經營之發展。」鴻海科技集團稽核長趙曉慧表示，「鴻海科技集團是以深入全球各廠區的廣度，打造EPS+ESG的雙E永續經營方程式，藉由強化公司治理、經營透明，創造永續價值。這次發佈14項公司治理長期目標，希望透過明確的量化指標，凝聚員工推動共識，實踐深化夥伴關係，並構建良善治理的決心。」

鴻海科技集團以往於企業行為準則（Code of Conduct），即明確宣示誠信經營標準，要求所有商業交往都應秉承最高的誠信標準。在貪腐賄賂議題上公司更是採取零容忍政策，禁止任何及所有形式的賄賂、腐敗、敲詐勒索和貪污。若發現有任何以上所述之情形，集團將立即終止服務並採取法律行動。

近年在集團F2.0數位轉型政策推動下，透過數位系統導入，持續改善內控、作業流程，如採購及付款循環方面，偵測超過42項採購流程弱點，並跨部門合作向違規供應商執行相應罰款；另銷售及收款循環方面，透過大數據分析出售異常情形，並於現場稽核蒐集犯罪證據，再由法務單位向違規回收商提出訴訟並求償。

鴻海科技集團身為電子製造業領導者，布局逾24個國家地區以及超過137個據點，季節高峰時期總員工人數超過120萬人，為確保公司營運的風險能獲得有效的控制，透過導入系統性的管理機制，進一步提高集團營運韌性。未來也會持續掌握國際ESG潮流，發揮集團在永續經營的影響力，除公司員工外，更攜手價值鏈夥伴，持續投入於淨零環境、社會參與、公司治理，建構永續美好未來。

全球最大科技製造與服務商鴻海正式通過ISO 37001反賄賂管理系統認證。鴻海／提供
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