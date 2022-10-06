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微軟攜和碩秀國產5G O-RAN應用 下波鎖定低軌衛星商機

經濟日報／ 記者吳凱中／即時報導
和碩副總裁廖賜政。記者吳凱中／攝影
和碩副總裁廖賜政。記者吳凱中／攝影

5G及衛星技術將是驅動創新通訊的關鍵，去年由台灣微軟和碩（4938）及伸波通訊共同宣布的國產 5G O-RAN 與企業衛星通訊計畫，經過一年多的努力，今（6）日記者會中微軟、和碩更進一步發表研發成果，由新竹市消防局展現的模擬應用，能有效提高災害防救應變能力，強化國家數位韌性。和碩副總裁廖賜政指出，和碩近年持續開發5G技術於智慧工廠、交通、災害救助等多元應用場域，而下一波將鎖定低軌道衛星解決方案。

通常在發生地震、颱風等重大災害時，災區內的通訊網路或警消微波通訊系統可能因電力中斷而停擺，造成政府與救災單位無法及時進行資源與行動的調度。憑藉快速整合 5G O-RAN 專網及可移動衛星之數位韌性通訊系統，敏捷應變的通訊系統可提升第一線救災量能，延展國家基礎建設於通訊發展之韌性。

和碩自2020年便積極發展5G垂直整合，拓展多元應用場域。廖賜政表示，和碩近年持續開發5G技術於智慧工廠、交通、災害救助等多元應用場域，很榮幸能與微軟、伸波通訊及新竹市消防局多方合作，成功落實第一台移動式 5G 企業移動專網，朝向國產 ORAN 5G 專網系統的目標更向前邁一大步，並為企業與整體產業提供新形態、高價值的通訊解決方案。

台灣微軟總經理卞志祥表示，5G 與衛星的技術結合是全球數位韌性發展的核心，也是驅動邁向通訊網路新篇章的關鍵，此次透過 Azure Space 服務打造企業級5G專用網路，提供優異的路由路徑與資安防護，以海、陸、空的數位韌性解方，協助前線人員災防救治，強化決策應變能力。

微軟自推出 Azure Space 以來協助企業和公私部門在任何需要的地點取得雲端連結；此次合作與和碩共同開發 5G-ORAN 基站，透過伸波通訊（Wave-In）整合資料傳輸，連接至軌道衛星後傳送至終端裝置，加強 5G 專網的覆蓋，目前規劃於新竹消防局與消防教育訓練基地進行模擬專網部署。

此計畫為 Azure Space 全球首例結合 5G ORAN 及衛星通訊的服務，不僅備受微軟美國總部關注，也展現台灣創新能量與軟硬體整合能力，透過微軟全球夥伴生態系，協助在地企業銜接國際視野。

5G 微軟 和碩

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