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喜歡電動車的妳千萬不能錯過 鴻海Model B驚喜現身

聯合報／ 記者馬瑞璿／台北即時報導
鴻海電動都會休旅車Model B。圖／擷取自鴻海Model B預告片
鴻海電動都會休旅車Model B。圖／擷取自鴻海Model B預告片

鴻海即將要在10月18日舉辦一年一度的科技日，市場盛傳已久的Model B，今日驚喜現身！28秒的預告片中，紅色都會休旅車Model B旁站著一個輕鬆拖著行李箱的女性，顯見Model B主打女性市場，可望開創全新商機。

Model B預告片今日在鴻海臉書官方粉絲頁、YouTube同步上線，影片頁面寫著：「Model B, it’s coming! 鴻海電動車開放平台為基礎打造的全新力作！新世代跑格化與空氣力學車身造型設計，不僅美型、更要驚艷你生活的每一刻！Beauty美型外觀結合Beast靈活操作內在，誰能說不！10月18日鴻海科技日正式揭曉！⁣」

鴻海在去年的科技日，對外發表了電動休旅車Model C、豪華房車Model E、電動巴士Model T；今年先是對外釋出了電動皮卡Model V，又在今天釋出Model B，從影片中來看，Model B主打都會休旅概念，車身高度不如一般休旅車來得高，車身軸距應在2.45米至2.6米之間，對於想開休旅車的女性來說，是一款相當好的選擇。

市場先前也傳出，Model B將採模組化設計，因應客戶需要，可發展出不同尺寸的房車、掀背車以及跨界休旅車，相關詳細規格、價格預計將在10月18日的鴻海科技日上揭曉。市場也普遍預期，Model B價格有望落在百萬元以內。

鴻海 休旅車

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