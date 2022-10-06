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財報公布在即 富蘭克林投顧：第四季市場震盪難免

經濟日報／ 記者廖賢龍／即時報導

2022年第4季美國有機會再升息，美台企業又進入超級財報周，難免市場持續震盪整理。富蘭克林華美投信表示，短線企業財報公布期又來臨，消息面影響接下來兩個月的盤勢，不妨利用2千元兩檔「倍金術」投資，持續做台股定期定額，以幫助達成理財目標。

美國8月JOLTS職位空缺數自7月的1,120萬降至約1,010萬，遠低於市場預期的1,078 萬之外，為連續第五個月下降，來到2021年6月以來新低，顯示出就業市場已不如過往緊俏，此外，最新9月ISM 製造業指數成長放緩，市場對於聯準會持續鷹派升息的預估有所鬆動，美債殖利率隨之下滑；美股近期反彈走高也有利於台股擺脫先前的弱勢格局。

富蘭克林華美第一富基金經理人周書玄分析，時序進入美台企業第3季財報公佈期，金融市場情緒將隨著產業龍頭股數據好壞而有所波動，台股團隊認為台灣景氣基本面仍相對健全，選舉前再加上國安基金入場，台股指數於第4季可望區間整理，以個股表現為主，此時最佳的投資策略，就是利用定期定額、做中長期投資。

晶圓龍頭大廠法說會公告財報狀況左右著大盤，先前9月底NVIDIA宣布推出最新GeForce RTX 40系列的GPU將由三星轉單至台積電4奈米製程，也表示全新旗艦級產品RTX 40系列為最快速的遊戲GPU；加上市場普遍看好台積電的先進製程需求持續受惠於HPC新產品對運算效能要求提升，台積電在先進製程上仍保持絕對的優勢，成為台股支柱。

周書玄認為，回顧30年的台股大盤走勢，台灣加權股票指數在面臨空頭市場會回測十年線，然而每次回測都伴隨景氣步入衰退；不過，目前看來央行僅下修今年和明年經濟成長率分別至3.51%和2.90%，儘管成長動能趨緩，但尚未到經濟衰退地步。

周書玄分析，除非市場出現非理性恐慌賣盤殺出，否則台灣加權股票指數不容易跌到十年線11,000左右；就算台股大盤真的到回測十年線上下，也是大波段的進場點而非出場點，反而是積極型投資人加碼台股的好時機。

富蘭克林華美投信表示，現階段投資人面對市場波動，往往難以克服人性的弱點追高殺低，殺進殺出未必會賺錢，因此，不妨利用2千元兩檔基金定期定額「倍金術」投資法紀律性扣款，抵禦市場波動，且持續分批投資台股、科技或生技等基金，中長期累積後，才有機會在股市反彈時掌握獲利機會。

台股指數 台積電

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