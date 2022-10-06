PA三雄9月營收持續黯淡 法人對後市看法保守

PA三雄穩懋（3105）、宏捷科（8086）及全新的9月及第3季營收，均較去年同期呈現下滑，由於營收規模及產能利用率進一步下降，法人機構指出，可預見第3季獲利，除了新台幣貶值帶來的效益之外，可能並無其他利多可期，目前對PA三雄後市仍維持保守的態度。

分析師表示，穩懋方面，9月營收月減13.8%、年減48%，低於預期，創下2019年3月以來新低，較去年同期已連續九個月下滑，累計營收的年衰退幅度亦持續擴大，整體營運狀況仍未能止跌回穩；第3季營收季減24.4%、年減41.5%，已連續三季下滑；穩懋的營收比重高達八、九成為手機應用相關，從9 月營收可看出蘋果iPhone 14的拉貨效應無法抵銷掉中國大陸智慧型手機市場持續進行庫存調整所帶來的影響，由於營收規模及產能利用率下滑，第3季獲利焦點主要為新台幣貶值效益。

宏捷科方面，9月營收月減5.8%、年減57.6%，連續二個月下滑、並創下今年3月以來新低，第3季營收季增0.4%、年減53.9%，雖然年減幅度持續擴大，但終止了連續三季衰退的走勢，不過由於智慧型手機市場持續進行庫存調整，加上Wi-Fi市場受外部環境的影響需求不如預期，第4季的營運展望仍維持保守。

全新（2455）方面，9月營收月減8.5%、年減53.6%，創下2019年3月以來新低，較去年同期已連續八個月下滑，累計營收的年衰退幅度亦持續擴大；第3季營收季減29%、年減44.8%，已連續四季下滑、並創下2Q19年以來新低，反應終端需求持續疲弱的狀況，由於營收規模下降加上產品組合並未明顯改善，可預期第3季獲利將面臨挑戰，短期營運暫難樂觀。

大型法人機構表示，雖然5G、Wi-Fi 6/6E、低軌道衛星、VCSEL 3D及ToF Lidar等應用中長期的潛在成長空間可期，但短中期的營運仍將受制於智慧型手機市場需求持續疲弱的影響，在手機市場的銷量明顯好轉之前，PA三雄的獲利及評價將持續承壓，目前後市仍暫維持保守態度。