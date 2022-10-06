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鴻海攜手INDIEV於俄州廠將打造INDI One原型車

經濟日報／ 記者蕭君暉/台北即時報導
鴻海。聯合報系資料照
鴻海。聯合報系資料照

鴻海（2317）與INDIEV公司（以下簡稱INDIEV）今（6）日宣布簽署合作備忘錄，鴻海俄亥俄州工廠團隊將協助INDIEV打造INDI One 原型車，同時針對進一步的代工製造合約進行協商。

關於此次合作，INDIEV創辦人兼執行長石海表示，「INDI One 是一款獨特的車型，它需要最高品質的汽車工藝以及消費電子嚴格的製造和工程標準。 這次與全球消費電子領域的領導者合作，在鴻海進入電動車領域這激動人心的時刻，意味著 INDI One 駕駛者將能率先體驗到個人交通的未來創新。」

鴻海科技集團產品長蕭才祐表示，「我們與 INDIEV 在這次簽約後，將陸續展開更多在俄亥俄州製造電動車合作機會的探討。鴻海有信心俄州的同仁能夠打造出高品質的原型車，協助於 INDIEV未來取得成功。」現階段雙方仍在討論進一步合作機會中，除了生產原型車之外，其他合作內容細節將會在確認後之適當時機對外公佈。

鴻海在 2022 年 5 月完成俄亥俄州廠房收購後，持續開展電動車製造業務，目前該廠區電動皮卡產線已進入量產，曳引車產線預計於明年第一季展開生產，打造INDI One 原型車將是鴻海在俄州最新的電動車業務。INDIEV於 2017 年啟動開發 INDI One，並於 2021 年 10 月對外展示原型車，本次雙方簽署合作備忘錄，將有助於INDIEV 向客戶交付車輛的時程邁進一大步。

鴻海 電動車

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