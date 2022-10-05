睽違五季！集邦：面板價格10月止跌 部分尺寸可望上漲

集邦科技（TrendForce）今（5）日公告最新面板價格報告，電視面板價格在經過連續五季下滑後，10月有望出現止跌，甚至部分尺寸有機會調漲。至於IT面板無論是筆電面板以及液晶監視器面板的價格跌幅，也都陸續開始出現收斂的跡象，整體大尺寸面板價格正朝落底止跌方向發展。

集邦科技（TrendForce）研究副總范博毓表示，伴隨著面板廠積極的執行減產計畫，電視庫存也在經歷過一段時間的調整後，壓力逐漸減緩。在此同時，年底促銷旺季的到來，也稍稍刺激了需求的增強，特別是中國品牌對雙十一促銷仍寄予厚望，陸續開始增加備貨動能。在嚴控稼動率以及需求稍轉強的條件下，已接近材料成本底線的電視面板價格將有望在10月出現止跌態勢，預期75吋（含）以下的面板價格將可望全面止跌。其中32吋需求轉強的力道最為明顯，預計有望調漲1美元。

至於其他尺寸，目前了解面板廠10月給出的PO（Purchase Order）報價都全線上調3~5美元不等，因目前正逢中國十一假期，待假期後，預期面板廠與品牌廠仍會有一番角力，在價格止跌的基礎上，實際能否調漲價格仍需視品牌廠在不同尺寸上的需求強度而定。

范博毓觀察指出，監視器（Monitor）面板目前需求偏弱，品牌客戶拉貨動能疲軟，但面板廠執行減產已發揮效果，議價空間逐漸縮小，目前面板價格跌幅已逐漸收斂，21.5吋（含）以下的小尺寸TN面板因供給減少，預計10月將有望止跌，至於主流尺寸如23.8、27吋等，預計跌幅將在1.5美元以內；筆電面板目前需求也處於疲弱態勢，客戶依然需要面對偏高的庫存問題，對面板拉貨意願不高。面板廠也透過減產計畫的執行，試圖讓面板價格跌勢趨緩。目前預計10月面板價格的跌勢將持續收斂，目前預計10月面板價格的跌勢將持續收斂，14吋及15.6吋HD TN面板預計將跌0.2~0.3美元，由9月跌幅1.8%收斂至0.7%；14吋及15.6吋FHD IPS面板預計跌1~1.2美元，由9月跌幅3.4%收斂至2.4%

范博毓說，相較過去電視面板透過需求大幅增強來帶動供需反轉，價格上揚的情況，這波電視面板價格的止跌上漲，是透過面板廠積極的調控稼動率，以及伴隨需求動能稍稍增強來達成，止跌漲價的基礎相對較薄弱。因此如要延續價格有所支撐甚至上漲的力道，邁向較為健康的供需狀態，除了面板廠必須要持續在電視產線的稼動率作嚴格且謹慎的控制外，也需觀察是否接下來的中國節慶銷售的結果優於預期，讓備貨動能得以延續，進而讓電視面板完全脫離低迷的市況奠定堅實的基礎。

IT面板價格也跟隨著減產效應，在跌價幅度上逐漸開始出現收斂。范博毓認為，由於未來可供應IT面板的產能仍在擴大中，因此在需求仍處於弱勢下，不易見到主流面板價格完全止跌。甚至中國面板廠的新產能在2023年起逐漸釋放下，產品經過品牌客戶的驗證後，將加劇IT面板的市場價格競爭，因此下行的潛在壓力依然存在。