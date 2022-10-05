五大電信業者拜會NCC 氣氛和樂 大談低軌衛星發展

五大電信業者今（5）日下午拜會NCC（國家通訊傳播委員會），除了與新上任的NCC委員相見歡之外，今日五大電信董座也一改電信合併案聽證會前的火爆氛圍，和樂討論低軌衛星的發展未來。

今日五大電信董座幾乎全數出席NCC拜會行程，包含中華電信董事長謝繼茂、中華電信總經理郭水義、台灣大董事長蔡明忠、遠傳電信董事長徐旭東、遠傳電信總經理井琪、台灣之星董事長林清棠、台灣之星總經理賴弦五、亞太電信董事長陳鵬等8人，均親自出席。

台灣電信產業發展協會副秘書長劉莉秋指出，今天的拜會主軸之一，是希望政府能營造一個跨產業合作的共榮生態圈，「過往的政策規劃架構裡面，電信歸電信、製造業歸製造業，部會之間也不會媒合。」

劉莉秋進一步表示，「台灣的產業問題在於橫向合作一直很難建立，希望未來能夠營造生態鏈，而不是市場斷裂化、碎裂化，這會讓台灣產業沒有辦法做體質轉型。」電信業者很希望政府能夠媒合跨產業合作契機。

另外一個拜會NCC的主軸則圍繞在低軌衛星。

以電信產業發展來看，國際低軌衛星市場已經越來越活絡，尤其，未來的6G技術也將與低軌衛星有關，因此，國內電信業者早已在關注相關技術發展；此外，本土電信業者也希望未來國際低軌衛星業者在台灣落地時，能建立一套完善的機制，在今日的拜會中，也對外資比率、通信監察、數據流等問題，都提出了相關看法。