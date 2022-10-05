網通、商業工業用業務穩業績 佳世達9月營收月減1.7%
佳世達（2352）今（5）日公告今年9月營收、月減1.7%，在零件供應改善，網路通訊和商業工業用產品積極出貨，同時先前積極布局的醫療、智能方案等新事業需求也持續增溫下，讓佳世達上月營收仍維持高檔。
佳世達今年9月營收195.70億元，月減1.7%、年減5.5%。在近期大環境經濟挑戰下，佳世達合併營收仍維持高檔，主要是因為零件供應改善，網路通訊和商業工業用產品積極出貨，同時先前積極布局的醫療、智能方案等新事業需求也持續增溫。
佳世達今年第3季合併營收達599億元，比去年同期增加27億元，年增5%，相較於往年第3季的旺季水準，仍創下同期新高紀錄；佳世達累計前三季合併營收為1,835億元，也較去年同期增加194億元，年成長12%。
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