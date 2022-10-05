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工研院所長丁邦安：看好元宇宙在金融、娛樂及工作三大領域

經濟日報／ 記者張瑞益／即時報導

工研院資訊與通訊研究所所長丁邦安今（5）日在經濟日報舉辦的科技論壇中表示，從產業鏈及供應鏈的角度來看，台灣在未來元宇宙商機發展中，具有半導體、AI及光電元件等製造優勢，而目前市場在人口基礎、社會轉型等條件已堆疊完成，台灣應更積極發展元宇宙布局，工研院也看好未來初期元宇宙將以金融、娛樂及工作相關為三大重點領域。

丁邦安表示，在產業發展的觀察可以看出，自2020年以來，可以看出全球手機市場已趨於成熟，目前可以觀察出，元宇宙將會是下一個產業發展的王者。

若以全球各主要研調機構預測至2030年，全球元宇宙產生一年的市場規模，從最低的0.7兆美元，到中間值約在1.5兆美元至3兆美元（例如Bloomberg及Roundhill），到較高水準的一年市場規模預估值將達到8兆美元至13兆美元（例如Citibank），可以看出，看好未來元宇宙市場的發展也是目前主流的觀察趨勢。丁邦安強調，無論未來商機如何，都告訴我們，台灣應該要儘快做好準備。

即然看好市場，但應該如何從眾多產業中切入元宇宙，對此，丁邦安則是指出，根據工研院的研究之後認為，在元宇宙發展的初期，金融、娛樂及工作領域，將是未來元宇宙的三大主要發展方向；而若以區域市場來看，我們認為北美、亞太及歐洲將未來最重要的三大市場。

丁邦安也指出，台灣因具有先進半導體技術可製造高效運算晶片，並提供連結元宇宙入口的穿戴裝置所需影像、語音辨識等相關AI晶片，並在光電元件、系統、軟硬體平台也具垂直整合設計製造能力，未來在發展上台灣將具有一定的優勢。

元宇宙 工研院 半導體

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