談台灣半導體 李淳：應視為安全議題、不只是商業決策

台灣半導體產業鏈受到全球矚目，與美國合作日趨密切，SEMI台灣區總裁曹世綸今（5）日表示，台灣應對外強化作為可信賴夥伴的形象，共謀雙贏、甚至多贏。中經院WTO及RTA中心資深副執行長李淳則提醒，對台灣來說，關於半導體產業的發展，應將之視為安全議題來看，而不僅是商業決策。

中經院今舉行「建立半導體產業之全球韌性供應鏈」國際線上研討會，李淳演講時指出，台灣在半導體產業供應鏈扮演重要角色，特別是在美國供應鏈有舉足輕重的地位，這點無庸置疑，「問題在於，我們現在所面對的全球局勢跟過去大不相同」。

李淳表示，接下來經濟合作追求的不再是規模經濟、高效率，而是彼此國家的共同價值在商業上是否一致，要既能減少依賴，也要能自給自足。

李淳並指出，對台灣來說，美國晶片法案是個補貼政策，但也帶來許多不確定性，因為如果我們把製造流程、工廠都搬到美國去，但美國在生產製造的生態系上還不完整，就可能出現較無效率的情形。

不過，對台灣來說也是有些機會，因為公司確實需要做好分散風險的動作，尤其是台積電（2330）、聯電（2303）等公司勢必要找到分散風險的方法，而不仰賴中國大陸市場，也可以為台灣帶來更多彈性。

此外，曹世綸還提到，曾聽業者說，努力符合美國規範，卻自覺是次等公民，遭受不公平待遇。同時，曹世綸也強調，樂見台灣、美國、韓國、日本四大半導體供應國家能夠有更多互動，然而在跨國合作過程中，保護智慧財產權是非常重要的一環，產業資訊會有一定程度的流通，聯盟之間公開資訊的同時，適當保護亦非常重要。