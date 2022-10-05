談元宇宙未來發展 宏達電：將成次世代新型網路

宏達電（2498）亞太區總經理黃昭穎今（5）日參加由經濟日報主辦的「2022科技論壇-5G開啟元宇宙大門」，他指出，元宇宙從去年下半年就開始很熱的題目，如同當初網路剛開始盛行時，沒有人知道居然網路可以發展到如此地步，元宇宙也是如此，我們很難預料他最後發展的樣貌，但他肯定是下一個世代的新網路。

黃昭穎進一步表示，當我們從2G進入3G，從純語音跨入圖片，到了4G時代則多了影音，造就許多社群媒體、串流影音的興起，如今總算到了5G時代，估計沉浸感與體驗是最關鍵，內容服務不再是聽、看，而是身歷其境的體驗。

針對商機方面，黃昭穎認為，元宇宙能讓許多企業、機關，將自身的服務帶入元宇宙中，在元宇宙世界進行應用開發，這會是第一波應用，第二波則是內容，估計使用者會創造許多意想不到的內容，最後則是區塊鏈的交易，透過NFT打造數位資產。