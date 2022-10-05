宏碁Chromebook 加拿大穩坐市占第一

據最新市調資料顯示，宏碁（2353）Chromebook在加拿大成為消費市場常勝軍，截至目前今年8月份已連續14個月為當地市場第一；同時，今年累計前8個月及8月份皆以39%市佔率穩坐當地龍頭寶座。

除此之外，宏碁旗下Chromebox及Chromebase 8月份亦在當地商用市場以53%市佔保持領先。

宏碁旗下Chromebook產品線組合多元，從11吋到17吋涵蓋掀蓋式及可翻轉等各式機種，精準提供消費者所需的Chromebook使用體驗。今年更延續環保概念新添第一款Acer Chromebook Vero 514，為旗下 Vero 環保系列產品，提供消費者減少生態足跡的多一種選擇。