中華電總座郭水義：迎向元宇宙 創造先行者優勢

經濟日報今日主辦2022科技論壇「5G開啟元宇宙大門」，中華電信（2412）總經理郭水義以「建構元宇宙新視界」為題發表演講，郭水義認為，舊地圖到不了新大陸，迎向元宇宙新世界的平台新經濟本質是「合作」，中華電信也擬定迎向元宇宙的四大策略「四它、打快、結盟、正向」，將元宇宙視為新夥伴，創造先行者優勢，攜手企業夥伴廣結盟，以正向帶起元宇宙發展，期望與大家一起虛實整合，打造元宇宙。

經濟日報今日主辦2022科技論壇，以「5G開啟元宇宙大門」為主題，邀請數位發展部部長唐鳳、交通部常務次長祁文中、中華電信董事長謝繼茂、郭水義、台灣微軟總經理卞志祥、沛星互動科技暨愛卡拉董事簡立峰、工研院資通所所長丁邦安、資策會產業情報研究所所長洪春暉等產官研專家出席，探討5G結合元宇宙帶來的新氣象。本論壇由中華電信、工研院、資策會、日月光（3711）集團、台新銀行協辦。

郭水義表示，提到元宇宙第一個想到是什麼，新冠肺炎疫情帶來，宅在家上班彈性工作，時間地點方式都有不同風貌的元宇宙是借，疫情趨動彈性工時更是聯合國永續發展目標的第八項。

而元宇宙的想像也從電影動畫落實到現實生活，郭水義表示，從電影《阿凡達》的超現實世界，《捍衛戰士-獨行俠》在虛擬世界模擬飛行，戰術、攻擊訓練，未來更可能無人機取代部分飛行員，現在更有虛擬的雲霄飛車，讓你如同親臨現場，加上小叮噹、霍爾的移動成本等動漫及電影，對小朋友來說這些都是進入元宇宙的想像世界，其實小朋友最懂「元宇宙」。

郭水義觀察元宇宙的參與者，有遊戲業者，平台則包含微軟跟Meta ，Chips被視為是元宇宙的軍火商，則有輝達跟台積電（2330），不管元宇宙怎樣發展，軍火商都是最大受益者，底層則有電信業者建構的網路環境。

郭水義引用Deloitte報告中對於元宇宙市場的初探，XR將是元宇宙的核心，而XR的最大應用領域包含遊戲占33%，媒體娛樂占約18%，健康照護約13%，工業製造15%，零售為14%，教育則為8%，這個分析與中華電信對於元宇宙未來的想像非常貼合。

郭水義表示，打開元宇宙應用，包含政府、企業跟消費者三個層面的應用，打造可生活、可工作，與現實世界連動，以區塊鏈串起生態鏈的虛擬世界，將創造創新體驗，改善現實生活，並建立新經濟體系，建立數位資產經濟體系、虛實融合的結盟生態圈及價值鏈。

郭水義認為，中華電信要扮演元宇宙的賦能者，協助全民升級、享受智慧升級，促進百業升級、創造數位經濟，協力政府治理、打造智慧島嶼。

郭水義表示，中華電信要串聯以人才、雲網、科技、夥伴，建構元宇宙1.0，創造新經濟生態鏈例如金融保險生態系、再生能源經濟生態系，產業升級帶動智慧工廠、智慧醫療，創新體驗價值打造AR、VR影音文化的藝術展演，而智慧治理包含消防及智慧城市，未來將積極廣結同盟，以ICT作為驅動引擎，以4G、5G、光纖、無線網路、三網融合寬頻網路及雲端成為中華電信的雲網資產，廣納天下對元宇宙有熱情的人才，一起打造元宇宙的新視界。

郭水義也認為，未來創造出來服務相當多元，中華電信將打造智慧生活數位經濟的元宇宙新經濟，從食、醫、住、行、育、樂，到百工百業，到政府各項治理，以AI、AR、VR、MR、IoT及雲端技術可協助創造各向元宇宙創新應用。

郭水義表示，舉例來說，元宇宙可以救人一命，以沉浸式的消防火場體驗，協助消防員透過元宇宙擬真演練，零危險、低成本、高學習效率；以區塊鏈串聯再生能源新經濟生態系，建立綠能交易體系以去中心化區塊鏈；

此外，中華電信也以「數位孿生」賦能智慧醫療，從遠端醫療到預防重症，嬰兒遠端智慧監控，這都是打破時空限制，賦能遠距醫療智慧農業也可以解決農業規模小、人口老化等痛點，導入AI、專家知識系統，導入無人機施肥、灌溉採收、物聯網、AI機器學習，學習並預防極端氣候，導入區塊鏈，讓農產品從產地到餐桌一條龍，智慧農業提升品質、產量、產值，舉例來說，中華電信智慧農會協助AI薑黃，縮短一半生產時間，薑黃素增加五倍。

郭水義表示，中華電信也以以區塊鏈串聯金融保險新經濟生態系，以區塊鏈串起UBI車險打造一個產險的新經濟生態系，旅遊不便險 也串聯航空公司跟保險理賠

在消費端的體驗，郭水義表示，中華電信打破時空體驗限制，打造虛實融合表演體驗，中華電信攜手優人神鼓以低延遲5G共演「轉山」，以跨地共演、浮空投影，未來更可以全息投影建模，打造未來分身 。

元宇宙有無限商機也帶來無限風險。郭水義認為，未來挑戰也不小，包含更強大的運算、電力耗用、AI、智慧財產、法規、隱私、資安、技術認證、成癮問題等。

郭水義表示，未來要走向開放元宇宙其實很難，因為大家都想做中心，而非去中心，而未來另類社群跟另類電商會層出不窮，最終消費者的聲音很重要，資安、個資議題也會陸續浮現，未來還有數位疆土議題等。

而元宇宙究竟是是商機還是威脅，郭水義認為，舊地圖到不了新大陸，傳統經濟跟現在平台與生態系與未來不同，不能用舊有的視角觀察元宇宙過去傳統經濟最重視競爭，未來平台新經濟甚或是生態系經濟本質是談合作，引導資源及外部互動，更重視生態系價值，從需求面發展規模經濟，吸引策略合作夥伴加入平台及生態系。

郭水義認為，歸零才能出發，帶著舊思維開發元宇宙，是做不到的，所以說小朋友是最了解元宇宙的族群。

中華電信也擬定未來因應元宇宙的四大策略，「四它、打快、結盟、正向」。面對元宇宙、接受它、處理它、放下它，將元宇宙是為新夥伴而非新敵人，而打快就是速度是致勝關鍵，要創造先行者優勢，同時攜手企業夥伴廣結盟，以正向帶起元宇宙發展，並落實到永續議題，期望與大家一起虛實整合打造元宇宙。