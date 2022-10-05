三星發表最新N1.4nm技術 預定2027年量產

三星（Samsung）在2022年晶圓代工論壇提出全球最新的N1.4nm技術，預定2027年量產；法人機構表示，現在各家先進製程進度相近，但台積電（2330）市占率高且競爭力強，後市營運持續看好。

大型法人機構表示，三星在2022年晶圓代工論壇 (Samsung Foundry Forum 2022)指出，已成功量產最新N3製程技術，未來會進一步提升閘極全環電晶體（Gate-All-Around ，GAA）科技；N2製程技術預定2025年量產、N1.4nm技術則預定2027年量產。且先進製程產能至2027年將擴增二倍，包括高效能運算HPC、車用電子等非手機應用將占整體產品組合的50%以上。

此外，隨著小晶片chiplet設計及異質晶片整合的快速發展，三星以微凸塊（micro-bump）進行鏈接的3D IC封裝技術X-Cube預定2024年量產，bump-less X-Cube封裝技術則將在2026年問世。

分析師指出，觀察其它的先進大廠，英特爾日前在2022 Intel Innovation大會上，揭露先進製程發展新進度，今年下半年將量產Intel 4，2023年Intel 3，2024年初Intel 20A（相當於N2），並於同年量產Intel 18A製程。台積電則是今年下半年量產N3，N3E製程將於N3量產一年後推出，N2則在2025年問世。目前來看，各家先進製程的進度相近。

三星晶圓代工計畫鎖定包括HPC、車用、5G、物聯網IoT等非手機相關應用市場，預期至2027年非手機應用將占整體產品組合的50%以上，除會針對手機及HPC運算推出強化版GAA架構N3製程，還會針對HPC及車用領域推出N4nm製程以滿足客戶強勁需求。在車用晶片部份，三星已經量產嵌入式非揮發性記憶體（eNVM）的28nm製程，2024年會推進至eNVM的14nm製程，未來會再微縮至8nm。