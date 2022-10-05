交通部：以5G AIOT串聯資訊 朝智慧交通元宇宙發展　

交通部次長祁文中今（5）日指出，在智慧交通運輸方面，以在淡海新市鎮建置全台第一個開放式的車聯網試驗場域，希望能帶動協作智慧運輸系統(C-ITS)的產業發展，同時推動智慧程式3D數位分身運籌管理，並以5G AIOT串聯現場感測設備動靜態資訊，朝智慧交通元宇宙發展，進而實現智慧城市戰情中心管理目標。

祁文中今日出席由經濟日報所主辦的「2022科技論壇-5G開啟元宇宙大門」時指出，目前全球主要國家，包括台灣均已邁入5G時代，同時隨著這幾年疫情爆發，人類的生活發生重大改變，人與人之間必須保持距離，如商業模式、工作會議及社交活動等，紛紛改以線上方式舉行。因此，許多原本於現實世界範疇的事情，都轉移到網路虛擬世界，進而促成元宇宙的快速發展。

祁文中說，交通部自2019年成立「交通科技產業會報」以來，相當著重於交通科技的應用，希望能藉著5G、人工智慧(AI)、擴增實境(AR)、虛擬實境(VR)、數位分身(Digital Twin)等這些新興科技的應用，加強與產業的連結，透過公私協力來推動交通及觀光領域的創新轉型及技術創新。

例如，在觀光產業方面，交通部已結合現實與虛擬的元宇宙概念，以阿里山、日月潭及大甲媽祖遶境三大場域建構出沉浸式體驗，讓民眾可以不必出門，也能感受、體驗到近乎現實的風景名勝及觀光商圈不同景致，未來透過加值開發與應用，還能結合點選商家、線上直接購買紀念品等商業消費行為，整合食、宿、遊、購、行各領域，開創更多元創新的發展與服務。

在智慧交通運輸方面，交通部在「淡海新市鎮」建置全台第一個開放式的車聯網試驗場域，希望能帶動協作智慧運輸系統(C-ITS)的產業發展，除了提供車聯網產業驗證其各種智慧運輸的創新應用外，同時也推動智慧城市3D數位分身運籌管理，藉由實景設施資產數位分身管理，更精確的掌握現場場域樣態，並以5G AIOT串聯現場感測設備動靜態資訊，即時還原城市交通樣貌，運用於設備監管、交通模擬與預測等，共同朝智慧交通元宇宙發展，進而實現智慧城市戰情中心管理目標。

另外，祁文中也提到，中華電信身為國內電信龍頭一直持續積極於完善國內固網寬頻、行動寬頻的普及建設，尤其5G服務快速成長並維持良好通訊品質，使低延遲、高傳輸的網路，成為元宇宙發展的核心要素。同時，中華電信協助公雲落地台灣，使台灣成為數據運算、傳輸之區域樞紐，亦是串連元宇宙世界必要基礎。

祁文中表示，中華電信超前部署以滿足資訊科技發展及政府、企業、消費大眾等元宇宙應用需求，例如在政府智慧交通、消防、郵政等方面之創新服務，透過虛實融合技術，提升城市、社會治理效率。以及於醫療、製造等領域，發展數位孿生技術，藉由以虛治實技術，協助產業利用AI科技，改善作業流程、提高業務績效、增進生產效率等，都是協助產業元宇宙轉型之實際成果，可作為面對新世代競爭挑戰的核心能力。

最後，祁文中說，元宇宙需要政府及民間共同攜手努力，交通部未來將持續於交通科技、智慧運輸等領域，透過跨域合作，積極導入虛實融合模式、AI大數據分析等元宇宙關鍵技術，發展交通相關創新應用服務。同時，期許中華電信持續協助國內企業，特別是交通產業，進行數位轉型及引入新創科技，讓元宇宙得以落實於民間，使民眾享受元宇宙帶來的便利生活。