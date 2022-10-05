唐鳳：台灣已連續2年並列全球四大超級創新國

數位發展部長唐鳳今（5）日指出，「metaverse元宇宙」就是透過AR、VR這樣的數位科技，讓人透過虛擬的化身能夠在虛擬建構的世界裡面用自己的樣貌出現跟其他人互動，未來，數位部地下的多元宇宙科就是希望可以建立各個「多」元宇宙的連結溝通管道。

唐鳳今日以視訊方式參加由經濟日報所主辦的「2022科技論壇-5G開啟元宇宙大門」時表示，行政院自2017年起就透過「DIGI+方案」構築堅實的數位環境，至今台灣已連續兩年並列為全球四大超級創新國，從公共事務的討論到跨部門的協力行動，台灣持續累積數位民主的成功經驗，不論是2020年的口罩地圖、2021年的1922簡訊實聯制，這些全民防疫的創新就是最佳例子，隨著全民共創成為台灣人民的日常，任何人都可以在公共政策網路參與平台發動聯署。

舉例來說，近年來假訊息的危害相當嚴重，我們也看到民間團體主動投入，關心這些假訊息的操弄。讓我們無需下架任何訊息就可以戰勝假訊息的危害，以上種種均顯示公部門與全民協力對政策創新有著相當好的效果。

唐鳳也說，數位部的Logo也顯示出數位部會一直不斷的跟著大家一起提升，這也是訊號的形狀，我們連接群眾接通雲端，除了是連接者的角色外，moda也是馬達，期待成為台灣數位轉型的馬達，就如同馬達的的組成需要一個定子跟轉子，兩者連接才能轉動，因此產業就是定子，資安就是轉子，產業與資安不是分立，而是確保資安，產業才有信任度；而資安本身也是一種產業；同時各行各業的數位轉型，也離不開資安。兩者是互相循環的關係，建構出智慧國家的願景。

有關數位部的理念，唐鳳說，就是全民數位韌性，所謂的數位韌性就是，不論是碰到天災、疫情等等不利的狀況的時候，如同台灣在2003年發生SARS之後便建立的指揮中心這樣的機制，不僅是要撐得住，還要在打擊之後迅速恢復，並且從中學習轉型來強化自己的體質；全民數位韌性包含，社會韌性、產業韌性及應變韌性這三個面向，首先社會韌性指的是全民守望相助，這也是數位部底下六個司的工作，透過統籌基礎建設、分配通傳資源、深化政府服務的應用、國際參與及多元資料的創新等等來強化社會韌性。

提到多元宇宙科，唐鳳說，數位部並沒有監管的業務，因此多元宇宙科並不是向漫畫裡的「時間變異管理局」，這個科的存在就是希望讓「元宇宙」之間可以互通有無，自由開創新的應用，metaverse元宇宙就是透過AR、VR這樣的數位科技，讓人透過虛擬的化身能夠在虛擬建構的世界裡面用自己的樣貌出現跟其他人互動然後這些互動的場域往往事一些大型的跨境平台所提供，在平台裡面的互動，與平台之間的互動品質大概會不太一樣，無形中也限縮了創新的可能。

那如何把這些小宇宙之間的管道、廊道接通呢？唐鳳說，其實我們的生活裡已經處處都在應用多元宇宙的做法，像是手機門號不但可以跨電信商通話，也可以隨時攜碼把原有的手機門號在不改變號碼的狀況之下轉移到新的電信商，這樣的好處是所有人的選擇都變多了，無用重辦門號，不用重建所有的連絡資訊，也可以自由選擇偏好的服務就可以促進公平的競爭，然而目前的大型跨境數位平台並非如此，所有的互動都是僅限於平台內使用就好比像一隻手機，只有網內通話的功能，不能打到其他電信商門號，若要聯繫不同元宇宙的平台，就必須要在每一個小元宇宙都建立帳號，就好像你必須要有好幾張名片，且上面的資訊無法同步更新一樣。

這樣的限制讓中小企業、新創事業都比較難以發展自己的創新，因為所有的帳號、資料都必須要經過這些大型平台的許可，也只能容易的分享在單一平台上，且控制了元宇宙裡頭所有帳號、行動、資料的這些平台，對於我們的隱私和資安都帶來相當大的挑戰，如果想要自由的與其他人連繫互動不受平台左右，我們可以運用點對點的網路型態，進行端到端的加密方法，也就是只有實際參與的端點可以看到彼此的訊息，而且互動有很多點對點的同儕來支持，比較不會被串改、攔截及側錄這個就是多元宇宙的核心概念，讓大家可以自由選擇不同管道，安全的彼此建立連結。