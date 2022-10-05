中華電謝繼茂：為台灣奠定元宇宙基礎 迎向產業升級

經濟日報今日主辦2022科技論壇「5G開啟元宇宙大門」，中華電信（2412）董事長謝繼茂致詞時表示，5G、雲端、AI、區塊鏈、大數據等各項數位資訊科技，都是元宇宙賴以發展的重要科技及核心動能，中華電信盼為台灣奠定發展元宇宙基礎，攜手政府、企業超前佈署，迎向下一場產業升級的挑戰。

經濟日報今日主辦2022科技論壇，以「5G開啟元宇宙大門」為主題，邀請數位發展部部長唐鳳、中華電信董事長謝繼茂、郭水義、台灣微軟總經理卞志祥、沛星互動科技暨愛卡拉董事簡立峰、工研院資通所所長丁邦安、資策會產業情報研究所所長洪春暉等產官研專家出席，探討5G結合元宇宙帶來的新氣象。本論壇由中華電信、工研院、資策會、日月光集團、台新銀行協辦

謝繼茂表示，今天論壇主題是「5G開啟元宇宙大門」，很高興經濟日報給我們一個機會齊聚一堂，一起討論最熱門的話題「元宇宙」。

謝繼茂指出，近兩年發生跟元宇宙相關大事，都讓大家印象深刻，從去年5月南韓政府宣布成立元宇宙聯盟，希望用國家之力推動元宇宙產業，去年10月臉書（Facebook）把公司改成「Meta」，要用企業之力，推動元宇宙產業，Meta也在台灣成立亞洲首座XR Hub，希望借助台灣製造優勢，以及內容創新能量，豐富元宇宙的內涵。

此外，國際元宇宙各項活動也相當精采，謝繼茂表示，今年7月，國際大廠成立元宇宙標準論壇，集結大咖包含Meta、輝達、微軟等，希望在跨平台共融的情況下，加速推動元宇宙產業。

謝繼茂認為，近兩年的元宇宙大事不斷，說明人們高度期待元宇宙的虛擬世界，可以推動一個美好的生活及工作體驗，更要驅動包含科技、創意、商業模式蓬勃發展。

謝繼茂指出，在科技方面，可以看到穿戴式裝置的快速發展，在科技方面可以看到穿戴裝置得快速發展，也看到5G網路展現超速率、低延遲、大連結的能力，雲端也展現強大的運算能力，AI、區塊鏈、大數據等各項數位資訊科技，都是元宇宙賴以發展的重要科技及核心動能。

身為台灣電信龍頭，謝繼茂表示，中華電信長久以來在台灣建設綿密的固定網路、行動寬頻、雲端機房，投入大量人力進行前瞻技術能力的研究，為台灣元宇宙發展奠定堅實基礎，讓台灣企業布局元宇宙消費市場商機，以及探索數位虛擬世界的新商業模式，可以超前佈署，迎向下一場產業升級的挑戰。

謝繼茂表示，希望在政府的領導下，國內各企業攜手合作，將台灣經驗輸出海外，在元宇宙無國界的世界中，可以再次展現「Taiwan Can Help」。

謝繼茂指出，我們有幸可以在這個時代參與元宇宙的起步，也很開心看到經濟日報舉行科技論壇，集結各界一起探討元宇宙商機，一個人走的快，一群人可以走得更遠，期盼攜手合作，共創未來，以5G開啟元宇宙大門，一起進入嶄新的世界。