半導體廠法說 南亞科10月11日打頭陣

半導體廠法說將由DRAM大廠南亞科（2408）打頭陣 ，於本月11日登場，將由南亞科總經理李培瑛及副總兼財務長吳志祥主持，公布第3季營運自結獲利及說明第4季營運展望。

由於南亞科結算2022年9月合併營收為32.06億元，月減6.2%，為75個月來新，且連續六個月營收下滑，更比去年同期腰斬，年減58.23%；第3季合併營收110.2億元，季減38.9%、也創下6年來單季新低，年減達，53.8%。

雖然新台幣貶值有利南亞科挹注第3季匯兌收益，不過因DRAM合約價跌幅頗大，恐不利南亞科毛利率表現，將使第3季獲利呈現季減，且DRAM合約價第4季續跌，且單季跌幅高達18%，法人估計南亞科單月營收恐跌破30億元，第4季營收將再下探近幾年新低。

所幸相關原廠三星、SK海力士及美光等相繼縮減資本支出並採取減產行動，DRAM供應恐提前達到平衡，有利價格跌勢在明年第2季止步，一般預料，此時的利空已有出盡意味。