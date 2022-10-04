達發科技實現8 Gbps技術落地 迎全球固網基建商機

聯發科（2454）旗下小金雞達發科技今（4）日宣布，該公司已成功突圍搶進美國市場，為電信業者成功導入符合美國FCC規範之光纖固網寬頻晶片解決方案，在Speedtest驗證下實現全球第一個上下行皆達到8 Gbps 及3ms低延遲水準的XGS-PON布建，且傳輸速度和布建速度皆超乎市場預期，有利迎接美國固網基礎建設商機。

達發科技表示，這次成功出貨XGS-PON晶片至美國，是公司累積20餘年固網研發工程團隊實力展現，提供全方位固網寬頻晶片解決方案。

達發科技指出，美國通過「基礎投資和就業法案」立法並施行後，從2021年底開始斥資650億美元推動大規模寬頻基礎建設計畫，堪稱產業界最大關注焦點。

為確保市場對產業的信賴度，美國聯邦通信委員會（FCC，Federal Communications Commission）設定嚴謹的網速規範，以確保網路服務供應品質與其廣告宣稱相符。達發科技於2022年8月協助美國電信業者將目前全球第一個上下行8 Gbps光纖固網寬頻服務成功商轉落地，且速度符合FCC的規範認證。

對電信業者而言，光纖固網寬頻不只是需要提供網路速度、穩定度、可靠度，如何符合FCC規範而能被市場信賴更是成功重要關鍵。

達發科技表示，此次達發客戶所布建之8 Gbps XGS-PON專案，最關鍵且困難的任務，就是必須在Speedtest實測下達成3ms以內的低延遲能力。達發科技透過完美的軟硬整合與韌體最佳化能力達標。

達發科技表示，新冠肺炎疫情帶動居家上班及新興內容媒體技術快速發展，市場需求也加速固網寬頻業者布建光纖。無論從4K至8K串流影音內容的提升，或是AR、VR 和元宇宙等新的應用需求，這些內容與應用都需要高速網路的支持，也因此網路服務業者紛紛朝PON技術轉型，需要更前瞻視野，及早布局速度更快的10G-PON；不僅如此，未來的25G/50G-PON規範也已箭在弦上。

在美國政府政策推波助瀾下，達發科技能成功在美國推出全球第一的上下行8 Gbps服務，是基於過去20年在全球為超過150位營運商客戶布建固網寬頻經驗的充分發揮。兩年多來以兩階段全面祭出晶片解決方案、軟體、和服務能力，第一階段先以GPON技術證明其技術實力與服務價值，不僅獲得客戶認可，也為2022年實現的8 Gbps XGS-PON突圍奠定強大基礎。