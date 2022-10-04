達發搶進美國 實現全球第一上下行皆達8 Gbps技術落地

聯發科技（2454）集團旗下達發科技今（4）日宣布，搶進美國市場，為電信業者成功導入符合美國FCC規範的光纖固網寬頻晶片解決方案，在Speedtest®驗證下，實現全球第一個上下行皆達到8 Gbps 及3ms低延遲水準的XGS-PON布建。

達發表示，傳輸速度和布建速度皆超乎市場預期，把高網速服務提供到使用者端，以低維運成本、高滿意度的方案大幅提升電信業者的競爭力。

達發指出，累積二十餘年固網研發工程團隊實力，提供全方位固網寬頻晶片解決方案，協助客戶解決高異質環境下的互通性和穩定需求。在全球疫情及新興數位內容市場蓬勃的刺激下，達發科技成功出貨XGS-PON晶片至美國，為全球基於10G-PON技術的寬頻固網轉型樹立新典範。

在「基礎投資和就業法案」立法通過並施行後，美國從2021年底開始斥資650億美元推動大規模寬頻基礎建設計畫，堪稱產業界最大關注焦點。而為確保市場對產業的信賴度，美國聯邦通信委員會（FCC，Federal Communications Commission）設定嚴謹的網速規範，以確保網路服務供應品質與其廣告宣稱相符。

達發2022年8月協助美國電信業者將目前全球第一個上下行8 Gbps光纖固網寬頻服務成功商轉落地，且速度符合FCC的規範認證。達發表示，對電信業者而言，光纖固網寬頻不只是需要提供網路速度、穩定度、可靠度，如何符合FCC規範而能被市場信賴更是成功重要關鍵。

達發表示，此次達發客戶所布建8 Gbps XGS-PON專案，最關鍵且困難的任務，就是必須在Speedtest® 實測下達成3ms以內的低延遲能力。達發科技透過完美的軟硬整合與韌體最佳化能力達標。

達發表示，在疫情WFH與新興內容媒體技術快速發展的刺激下，市場需求也加速固網寬頻業者布建光纖。無論從4K至8K串流影音內容的提升，或是AR、VR 和元宇宙等新的應用需求，這些內容與應用都需要高速網路的支持，也因此網路服務業者紛紛朝PON技術轉型，需要更前瞻視野，及早布局速度更快的10G-PON；不僅如此，未來的25G/50G-PON規範也已箭在弦上。

在美國政府政策推波助瀾下，達發認為，能成功在美國推出全球第一的上下行8 Gbps服務，是基於過去20年在全球為超過150位營運商客戶布建固網寬頻經驗的充分發揮。兩年多來以兩階段全面祭出晶片解決方案、軟體、和服務能力，第一階段先以GPON技術證明其技術實力與服務價值，不僅獲得客戶認可，也為2022年實現的8 Gbps XGS-PON突圍奠定強大基礎。

達發強調，光纖固網寬頻解決方案從xDSL、xPON乃至於10G-PON皆具備完整且領先市場的解決方案，並能提供最關鍵的技術相容性介接服務，與來自不同廠商的不同設備一一介接。針對電信業者、固網寬頻業者的轉型痛點都能理解與掌握，盼在接下來全球光纖固網寬頻的加速轉型浪潮中，能持續為固網寬頻基礎建設提供更優質、更兼容並蓄的轉型方案，成為服務提供者最值得信任、有價值的長期夥伴。