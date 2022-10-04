徐佳瑩首場元宇宙演唱會完售 緊急加開伺服器搶票
宏達電旗下VIVE ORIGINALS全息元宇宙娛樂平台BEATDAY與《DailyView網路溫度計》合作舉辦金曲歌后徐佳瑩於10月28日、11月4日的「徐佳瑩《給》音樂玩家元宇宙演唱會」，上個月正式開放售票，隨即湧入大批粉絲購票，首場門票已全數完售，目前已緊急加開多個伺服器提供觀眾購票；徐佳瑩得知售票好成績非常開心，很期待以新型態的演唱會形式與歌迷見面。
日前徐佳瑩與那那大師直播宣傳元宇宙演唱會，雙人合體「那拉」組合開箱演唱會內容，首度公開〈給〉的演唱會畫面，觀眾將不受舞台、座位限制，360度無死角觀看表演，特殊的互動效果讓觀眾也成為演出的一部分，除了一般操作模式，觀眾也可以選擇導演視角，專心沉浸在徐佳瑩的演出之中，劇院級的聲光效果讓徐佳瑩直呼超震撼。
兩人也示範如何打造虛擬分身，換上獅子、貓頭鷹、長頸鹿、麋鹿等虛擬動物頭套及動作，搭配徐佳瑩演唱新歌〈給〉的歌詞，大秀元宇宙舞技，笑果十足讓全場觀眾嗨翻天。那那大師也提到如果是一般演唱會，比較難認識身旁的觀眾，但在「BEATDAY」中，除了體驗演唱會外，觀眾將可以一鍵加好友私聊，以音樂作為共通話題，結交同樣喜歡徐佳瑩音樂的朋友。
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