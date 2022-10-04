鴻海9月營收8,223億元有多可怕？這幾家要做八年....

鴻海（2317）9月營收8,223億元創新高，到底有多可怕？以去年65檔年營收超過千億元的公司來看，可能有多家公司要做八年，才能達到鴻海1個月的營業額。

鴻海今（4）日公布2022 年 9 月營收8,223億元，月增83.18%，年增40.39%，為歷年同期新高，同時創下歷史單月新高紀錄，單月表現優於公司預期。

鴻海今年第3季營收為1兆7,463億元，季增15.62%，年增24.4%，為歷年同期新高，第3季表現優於公司預期；累計鴻海前9月營收為4兆6,649億元，年增13.66%，為歷年同期新高，表現優於公司預期。

到底鴻海一個月營收達8,223億元是什麼樣的概念？以去年全年營收超過千億元的65檔來看，挑出同樣屬於科技廠的公司，鴻海一個月的營業額，這些公司可能要做八年，才能達到鴻海1個月的營業額；舉例來說，被動元件大廠國巨（2327）去年營收1,065億元，IC設計的瑞昱（2379）去年營收1,055億元，ABF載板的欣興（3037）去年營收1,045億元，如果今年營收沒有大幅成長，對比去年全年營收，等同要八年才能做到鴻海一個月的營收。

另外，緯創（3231）去年營收8,611億元，僅比鴻海9月營收多出一點；華碩（2357）去年營收5,349億元，英業達（2356）去年營收5,197億元，聯發科（2454）去年營收4,934億元，一整年的營收也敵不過鴻海1個月的營業額。