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台達LED照明 助「佐登妮絲城堡」點亮美容觀光生技園區

經濟日報／ 記者劉芳妙／即時報導

台達電（2308）今（4）日宣布以專業的照明規劃服務及智慧控制系統，為亞太最大美容觀光生技園區「佐登妮斯城堡」提供LED智慧照明解決方案，照明效果優美典雅，成為嘉義夜間新地標。

台達電在占地5萬平方公尺的園區中以超過3,200組燈具、140組控制設備，提供包括建築外觀、廊道、階梯、噴泉雕塑、景觀步道、室內穹頂及大廳的照明規劃及工程，設計回應園區文藝復興時期的古典建築風格，避免濫用大功率投光燈照射，採用超過40款的多樣LED燈具，以豐富的燈光層次，強化圓頂、內廊、柱列在不同觀賞尺度的視覺焦點，兼顧美感與節能減碳。

佐登妮絲集團總經理陳佳琦表示，「佐登妮絲城堡」是台灣首座以美為主題打造的美容生技園區，預計取得台灣EEWH及美國LEED綠建築標章，感謝台達為「佐登妮絲城堡」提供專業的照明設計及高效的智慧控制，讓夜晚的「佐登妮絲城堡」也能以最少的能源消耗，展現最優雅耀眼的姿態。

台達樓宇自動化事業群副總經理江文興表示，台達近年積極發展為智慧城市及智慧園區打造的解決方案，希望透過科技去回應以人為本的空間需求。「佐登妮絲城堡」不僅是全球首座城堡式美容生技園區，更採用綠建築設計，台達很榮幸能以高效節能的LED智慧照明解決方案，為其打造指標性的建築及園區景觀照明，結合永續與美感的體驗。台達同時也為「佐登妮絲城堡」提供綠建築的諮詢認證規劃服務，攜手追求節能減碳。

「佐登妮絲城堡」斥資30億元打造，擁有全台最高，外觀高達50公尺的巴洛克穹頂，在光影投射之下更顯古典精緻之美。全數位控制更可創造高層次變幻的光影流動，並於非營業時間僅保留安全照明，智慧節能；在電源供應器部份則採用最先進光電分離配置技術，將電源集中管理，提升燈具壽命，並降低維護難度及成本。這座融合AI智慧工廠、研發中心、綠建築、商場、歐式景觀建築的園區，將成為亞太最大的美容生技園區。

台達也為佐登妮絲的智慧工廠導入DIAWorks 製造營運管理平台，整合工廠中設備、物料等生產資訊，亦提供可視化管理，幫助準確控管生產用料、系統化蒐集品質資訊、將生產資訊透明化，提升良率及生產效率，並提供GMP工廠認證依據。

佐登妮絲 台達電

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