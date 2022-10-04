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鴻海9月營收8223億元創新高 月增超過八成
鴻海（2317）今（4）日公布2022 年 9 月營收為8,223 億元，月增 83.18%，年增 40.39%，為歷年同期新高；同時創下歷史單月新高紀錄，單月表現優於公司預期。
鴻海2022 年第3季營收為 1 兆 7,463 億，季增 15.62%，年增 24.40%，為歷年同期新高;第三季表現優於公司預期。
鴻海2022 年累計前 9 月營收為 4 兆 6,649 億，年增 13.66%，為歷年同期新高;表現優於公司預期。
展望第4季，鴻海表示，對第4季展望審慎樂觀，惟仍需要密切觀察整體需求、通膨、疫情與供應鏈的後 續變化。至於2022年全年度展望，與8月份法說會說明相同，預期將由原先的大致持平，上調為成長。
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