宏達電BEATDAY 推徐佳瑩元宇宙演唱會

宏達電（2498）今（4）日宣布，旗下全息元宇宙娛樂平台「BEATDAY」與《DailyView網路溫度計》攜手，將在10月28日、11月4日推出「徐佳瑩《給》音樂玩家元宇宙演唱會」。上個月正式開放售票，隨即湧入大批粉絲購票，首場門票已全數完售，因此緊急加開多個伺服器提供觀眾購票。

宏達電表示，日前歌手徐佳瑩與那那大師直播宣傳元宇宙演唱會，首度公開〈給〉的演唱會畫面，觀眾將不受舞台、座位限制，360度無死角觀看表演，特殊的互動效果讓觀眾也成為演出的一部分。除了一般操作模式，觀眾也可以選擇導演視角，專心沉浸在徐佳瑩的演出之中。

兩人並示範如何打造虛擬分身，換上獅子、貓頭鷹、長頸鹿、麋鹿等虛擬動物頭套及動作，搭配徐佳瑩演唱新歌〈給〉的歌詞，大秀元宇宙舞技。那那大師也提到如果是一般演唱會，比較難認識身旁的觀眾，但在「BEATDAY」中，除了體驗演唱會外，觀眾將可以一鍵加好友私聊，以音樂作為共通話題，結交同樣喜歡徐佳瑩音樂的朋友。