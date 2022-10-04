快訊

志願役4年存了140萬元 他想買房父母竟冷回：剩30萬

小S驚傳確診新冠！ 「小姐不熙娣」停錄一周

宏達電BEATDAY 推徐佳瑩元宇宙演唱會

經濟日報／ 記者何佩儒／即時報導
徐佳瑩《給》音樂玩家元宇宙演唱會畫面曝光。 宏達電提供
徐佳瑩《給》音樂玩家元宇宙演唱會畫面曝光。 宏達電提供

宏達電（2498）今（4）日宣布，旗下全息元宇宙娛樂平台「BEATDAY」與《DailyView網路溫度計》攜手，將在10月28日、11月4日推出「徐佳瑩《給》音樂玩家元宇宙演唱會」。上個月正式開放售票，隨即湧入大批粉絲購票，首場門票已全數完售，因此緊急加開多個伺服器提供觀眾購票。

宏達電表示，日前歌手徐佳瑩與那那大師直播宣傳元宇宙演唱會，首度公開〈給〉的演唱會畫面，觀眾將不受舞台、座位限制，360度無死角觀看表演，特殊的互動效果讓觀眾也成為演出的一部分。除了一般操作模式，觀眾也可以選擇導演視角，專心沉浸在徐佳瑩的演出之中。

兩人並示範如何打造虛擬分身，換上獅子、貓頭鷹、長頸鹿、麋鹿等虛擬動物頭套及動作，搭配徐佳瑩演唱新歌〈給〉的歌詞，大秀元宇宙舞技。那那大師也提到如果是一般演唱會，比較難認識身旁的觀眾，但在「BEATDAY」中，除了體驗演唱會外，觀眾將可以一鍵加好友私聊，以音樂作為共通話題，結交同樣喜歡徐佳瑩音樂的朋友。

徐佳瑩 演唱會 元宇宙

延伸閱讀

華碩宣布成立元宇宙公司 NFT平台進攻Web3.0商機

攻元宇宙 華碩成立「華碩元宇宙股份有限公司」

大盤反彈 宏達電站上5日均線

韋禮安一句求婚誓言逼哭老婆！甜揭升格人夫浪漫情趣

相關新聞

半導體業不妙？資策會：台灣明年仍維持正成長

資策會產業情報研究所（MIC）今（4）日起舉行《35th MIC FORUM Fall賦能》線上研討會，針對半導體產業，...

宏達電BEATDAY 推徐佳瑩元宇宙演唱會

宏達電（2498）今（4）日宣布，旗下全息元宇宙娛樂平台「BEATDAY」與《DailyView網路溫度計》攜手，將在1...

兩因素衝擊 估台灣明年半導體產值4.37兆、成長1.7%

資策會產業情報研究所（MIC）今（4）日起舉辦線上研討會，產業分析師楊可歆指出，庫存去化與記憶體產能過剩將延續至2023...

資策會ＭIC：明年資訊市場進入衰退 惟伺服器逆勢成長

資策會產業情報研究所（MIC）今（4）日指出，隨著疫情宅經濟紅利收斂，資訊硬體產品出貨逐漸回歸到疫情前水準，2022年全...

較勁台積電 三星喊出2025年量產2奈米

三星電子的晶圓代工事業宣布積極的五年計畫，2024年啟動第三代3奈米製程量產，2025年前能夠量產先進的2奈米技術晶片；...

華立首發ESG永續報告書 列出26大亮點

華立（3010）今年首度發行ESG永續報告書，並列出至 2021 年已累計建置太陽能電站 54MW，貢獻減碳排放量達 2...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。