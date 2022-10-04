資策會ＭIC：明年資訊市場進入衰退 惟伺服器逆勢成長

資策會產業情報研究所（MIC）今（4）日指出，隨著疫情宅經濟紅利收斂，資訊硬體產品出貨逐漸回歸到疫情前水準，2022年全球筆電市場規模1.99億台，下滑2成，平板、桌機各衰退6.4%、4.7%。展望2023年，全球筆電市場規模預估為1.94億台，衰退2.5%，平板、桌機各衰退1.6%、2.7%。惟伺服器2022-2023年逆勢成長，受惠於雲端應用帶動，2022年全球伺服器出貨1,362萬台，成長4.9%，預估2023年規模1,432萬台，成長5.2%，但須留意總體經濟是否惡化，影響雲端應用發展。

MIC今（4）日起舉行《35th MIC FORUM Fall賦能》線上研討會，回顧2022年與展望2023年資訊硬體市場，並提出2023年ICT四個觀測重點。

展望2023年，通膨、庫存壓力因素影響短期資訊硬體產品市場規模，資策會MIC表示，中國大陸封城與限電政策導致供應鏈中斷、通膨加劇影響歐美市場、成品庫存難以消化，加上PC顯卡、處理器新品延至2023年初上市皆影響PC市場發展；伺服器方面，雖有美系雲端服務商興建資料中心，以及高效能與AI伺服器需求支持，未來仍須關注庫存水位創新高、BAT（百度、阿里巴巴、騰訊）下修採購規模，以及Intel下一代處理器Sapphire Rapids，高階產品延至2023年第一季的可能影響。

資策會MIC所長洪春暉表示，2023年ICT產業有四大觀察重點，「庫存去化」、「供應鏈中斷的長期因應」、「找尋新市場成長動能」以及「企業三大類投資增加」。

觀察臺灣上市櫃各類業者平均存貨天數，2022年第二季較2021年同期平均增加16%至25%，其中半導體業者增加最多、電子零組件居次。關於次領域庫存去化，因應PC成品庫存高漲，大廠已陸續透過調降價格、提升規格策略因應；臺灣網通廠原物料庫存也有明顯提升，主要是國際電信市場需求高，2023年須留意新開案速度減緩，可能產生庫存壓力。半導體領域由於電子終端需求下滑，供應鏈提前庫存去化，預期升息將導致業者財務壓力加劇，甚至影響營運，業者須留意庫存調整將持續到2023上半年。

資策會MIC表示，歷經2022年中國大陸多次封城與限電，臺灣資通訊業者短期應對措施逐漸成熟，然而洪春暉所長提醒，長期因應做法更為關鍵，2023年業者須加速分散生產規劃，同時強化供應鏈韌性，如分散零組件供應商、建構供應鏈管理網絡靈活性。

另外，面對傳統資通訊產品市況不佳，2023年當務之急是找尋新市場成長動能。

資策會MIC歸納三大關鍵：

第一，美、德、英、法、義、加拿大多國的高額寬頻補助基金，帶動寬頻市場商機。 第二，邊緣運算帶動5G、邊緣伺服器需求，既有伺服器、國際網通、工業電腦廠商皆開始切入伺服器市場，除此，HPC、新興應用如AIoT、車用電子、寬能隙化合物半導體，將持續增加對半導體元件的中長期需求。 第三，未來多元新興應用將帶動市場中長期成長，特別是綠色經濟、電動車、網實科技、乾淨網路等，預期廠商多元投資布局將成為趨勢。 另一觀測重點在於企業投資增加於「分散生產據點、淨零碳排、數位轉型」三個面向。已有品牌廠開始從設計、回收著手，如Apple推動永續果鏈，將影響臺灣ICT相關業者須配合品牌業者的製造規範、流程，甚至原料選用等。

洪春暉表示，企業應增加投資強化組織韌性，然而可觀察到營收餘裕影響企業重視數位化的程度，加上數位人才招募成本高等，皆形成企業投資壓力。另外也建議臺灣ICT業者可標竿國際，朝向投資創新應用方向發展，建構生態系，以創投思維布局第二成長曲線。