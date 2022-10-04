快訊

王子被爆遭鄰居投訴推媽媽出來道歉 毛弟不忍「還原事實真相」

台積宣布119年在地採購挺進60% 法人點名8上櫃公司受惠

國門解封在即 律師：居家隔離政策背後限制人身自由待商榷

兩因素衝擊 估台灣明年半導體產值4.37兆、成長1.7%

經濟日報／ 記者楊伶雯／台北即時報導
今年台灣半導體產業表現仍優於全球，預估全年產值4.3兆元，成長率15.8%，預估明年產值微幅成長1.7%至4.37兆元。示意圖/歐新社
今年台灣半導體產業表現仍優於全球，預估全年產值4.3兆元，成長率15.8%，預估明年產值微幅成長1.7%至4.37兆元。示意圖/歐新社

資策會產業情報研究所（MIC）今（4）日起舉辦線上研討會，產業分析師楊可歆指出，庫存去化與記憶體產能過剩將延續至2023年上半年，影響明年半導體市場表現；資策會MIC表示，今年台灣半導體產業表現仍優於全球，預估全年產值4.3兆元，成長率15.8%，預估明年產值微幅成長1.7%至4.37兆元。

資策會MIC從10月4~16日舉行《35th MIC FORUM Fall賦能》線上研討會，針對半導體產業，2022年全球半導體延續2021年成長動能，由於需求反轉與通膨、戰爭等因素影響，成長不如預期，今年市場規模預估為6,056億美元，成長率8.9%。

展望2023年，由於外部環境因素尚未消除、消費市場買氣不佳、拉貨力道疲軟，從終端、系統廠到半導體晶片產銷供應鏈業者均庫存水位過高，預測全球市場規模6,086億美元，成長率0.5%。

產業分析師楊可歆觀察指出，消費性終端需求的快速滑落，衝擊今年下半年IC設計、IC封測與記憶體產業營收成長，目前半導體產業進入庫存調整階段，Fabless與記憶體產業面臨需求滑落、供過於求，連帶影響IC封測需求，都不利明年整體營運，不過在晶圓代工龍頭企業支持之下，預期台灣半導體產業明年仍能維持正成長。

觀測今年台灣半導體次產業表現，IC製造產業營收逐季成長，達2.3兆元，全年營收成長33%，資策會MIC表示，主要為全球半導體長期需求與產能供不應求，有利於晶圓代工價格，但無論是價格、出貨或營收的成長幅度都不及2021年。

IC設計產業表現預估將與2021年持平，主要與今年上半年中國大陸封城、俄烏戰爭，加上全球總經環境變動等不利因素，使電子終端需求急凍，下半年市場仍難以回溫，業者面臨庫存去化巨大壓力有關，如終端市況未能改善，未來將可能價量齊跌。

封測產業部分，今年上半年因有長約支持而表現穩定，但隨著IC設計產業庫存去化，下半年封測廠營收與稼動率還會下滑，預估2022年營收微幅成長約5%。

半導體 營收 IC設計

延伸閱讀

MIC：手機庫存調整要到2023年Q2-Q3

記憶體減產 拚下季價格反彈

疑資策會被迫洩漏個資 高虹安：台灣進入綠色恐怖元年

綠黨團向資策會索資爭議 王美花：過往有立委調過

相關新聞

兩因素衝擊 估台灣明年半導體產值4.37兆、成長1.7%

資策會產業情報研究所（MIC）今（4）日起舉辦線上研討會，產業分析師楊可歆指出，庫存去化與記憶體產能過剩將延續至2023...

遭蘋果剔除名單？致伸：持續供貨中

蘋果在官網揭露最新供應鏈名單，致伸（4915）遭剔除引發關注。致伸4日發布重訊不針對單一客戶訂單評論，惟公司強調，仍持續...

明年全球手機出貨13.27億台 5G手機滲透率突破六成

資策會產業情報研究所（MIC）今（4）日起舉辦線上研討會，預估今年全球智慧型手機市場規模為12.6億台，衰退6.8%，庫...

晶片大戰／俄烏戰爭、大旱災...台積電想赴德建廠 仍得克服4大挑戰

台積電將應德國政府邀請，前往德國興建12吋晶圓廠，雖然台積電還在評估設廠地點，未公布投資金額及規畫產能，工研院產業科技國際策略發展所研究總監楊瑞臨分析，以德國強化半導體製造，主要提高車用晶片自主性來看，台積電很可能循日本模式，與當地車廠及電子零件廠合資進行可能性較高。 不過，半導體業者表示，台積電赴德國設廠，未來將面臨俄烏戰爭引發能源價格暴漲、極端氣候造成缺水、綠電不足以及歐盟晶片補助法案能補貼多久等四大挑戰。

晶片大戰／台積電建廠評估小組敲定前進德國 歐洲布局選哪國取決4要素

據調查，台積電建廠評估小組，經多方考慮及評估，拍板下一步將應德國政府邀請，前往德國設立12吋晶圓廠，目前正針對設廠地點進行評估。專家研判可能循日本投資模式進行，參與投資包括車用晶片廠及台積電位於德國客戶，目前落腳地以慕尼黑呼聲高。 美國通過「晶片與科學法案」（簡稱晶片法案）後，限制取得補助廠商10年不得在中國擴大投資，阻斷台積電在大陸擴充腳步，卻讓台積電加快歐洲布局，但最後哪一國出線仍要看4大要素。

Google最新新創加速器將徵亞太區、北美循環經濟團隊

Google協助循環經濟發展，即日起Google for Startups將在亞太與北美地區針對新創團隊與非營利組織，推...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。