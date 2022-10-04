兩因素衝擊 估台灣明年半導體產值4.37兆、成長1.7%

資策會產業情報研究所（MIC）今（4）日起舉辦線上研討會，產業分析師楊可歆指出，庫存去化與記憶體產能過剩將延續至2023年上半年，影響明年半導體市場表現；資策會MIC表示，今年台灣半導體產業表現仍優於全球，預估全年產值4.3兆元，成長率15.8%，預估明年產值微幅成長1.7%至4.37兆元。

資策會MIC從10月4~16日舉行《35th MIC FORUM Fall賦能》線上研討會，針對半導體產業，2022年全球半導體延續2021年成長動能，由於需求反轉與通膨、戰爭等因素影響，成長不如預期，今年市場規模預估為6,056億美元，成長率8.9%。

展望2023年，由於外部環境因素尚未消除、消費市場買氣不佳、拉貨力道疲軟，從終端、系統廠到半導體晶片產銷供應鏈業者均庫存水位過高，預測全球市場規模6,086億美元，成長率0.5%。

產業分析師楊可歆觀察指出，消費性終端需求的快速滑落，衝擊今年下半年IC設計、IC封測與記憶體產業營收成長，目前半導體產業進入庫存調整階段，Fabless與記憶體產業面臨需求滑落、供過於求，連帶影響IC封測需求，都不利明年整體營運，不過在晶圓代工龍頭企業支持之下，預期台灣半導體產業明年仍能維持正成長。

觀測今年台灣半導體次產業表現，IC製造產業營收逐季成長，達2.3兆元，全年營收成長33%，資策會MIC表示，主要為全球半導體長期需求與產能供不應求，有利於晶圓代工價格，但無論是價格、出貨或營收的成長幅度都不及2021年。

IC設計產業表現預估將與2021年持平，主要與今年上半年中國大陸封城、俄烏戰爭，加上全球總經環境變動等不利因素，使電子終端需求急凍，下半年市場仍難以回溫，業者面臨庫存去化巨大壓力有關，如終端市況未能改善，未來將可能價量齊跌。

封測產業部分，今年上半年因有長約支持而表現穩定，但隨著IC設計產業庫存去化，下半年封測廠營收與稼動率還會下滑，預估2022年營收微幅成長約5%。