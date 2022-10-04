台灣創新技術博覽會 搶先曝光創新發明作品

2022台灣創新技術博覽會今年以實虛整合方式辦理，實體展將在今年10月13日至10月15日於台北世貿一館盛大展出，線上展將於10月11日至10月20日展出，展出近1,200件技術作品，將為我國產業界及發明人帶來更多合作商機。

經濟部智慧局於今（4）日舉辦展前記者會，搶先曝光多件創新發明作品，包括針對新型冠狀病毒檢測，採非侵入式的唾液檢測，利用具有專利的免核酸萃取技術的「新型冠狀病毒核酸檢驗平台」；車輛研究測試中心研發藉由診斷模型，評估並判斷自駕車內的感測器決策是否需要修正，讓自駕車系統更加安全的「具決策診斷之自動駕駛方法及其裝置」。

展場規劃三館一區，包括「未來科技」、「永續發展」及「創新領航」三大主題專館及「發明競賽區」等四大展區。

未來科技館聚焦精準健康、永續綠能與先進材料、AIoT及智慧應用及電子與光電之重點技術等4大趨勢技術領域，並打造未來醫院與運動科技兩大主題體驗區，提供情境式的展示體驗。

永續發展館以減碳增匯、綠能科技、循環再生為展示主題，展現超過100件技術打造循環經濟、綠能智慧的新生活型態。

「創新領航館」規劃半導體、精準醫療、製造精進、智慧生活、淨零排放、國防航太及解密科技寶藏等七大主題，展出未來市場新興的研發成果。其中，半導體專區，更是邀請國內十家代表大廠參展，展現台灣在全球半導體供應鏈中的重要角色。

「發明競賽區」更是每年參觀者必看的重點，預計有520件來自國內外參賽作品角逐各類發明獎項，競賽區內並設置傑出發明館，展出近三年著名國際發明展及發明競賽鉑金獎得獎作品。