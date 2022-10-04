蘋果鏈台廠三進五出 法人仍看好瑞儀與蘋果關係

蘋果在官網揭露最新供應鏈名單，資料共揭露190家符合前98%的原料、製造、組裝供應商名單，其中，台灣廠商共有43家入列，為蘋果第二大供應地區來源。

分析師表示，此資料非完整供應商名單，雙鴻（3324）、良維（6290）雖未列名單內，但仍為Apple供應商，並持續出貨中。瑞儀（6176）約八成的營收來自蘋果，觀察後續蘋果相關產品線的營運展望，目前瑞儀仍持續與蘋果共同開發2023年新機，合作關係緊密。

蘋果在官網揭露最新供應鏈名單，為2021會計年度（2020年第4季至2021年第3季），資料共揭露190家符合前98%的原料、製造、組裝供應商名單，其中，台灣廠商共有43家入列，台灣廠商新增台表科（6278）、科嘉-KY（5215）與台耀（4746）三家業者入列；而上年度名單內供應商的雙鴻、康控-KY（4943）、良維、致伸（4915）、瑞儀等五家，此次未在名單上。

良維仍為蘋果供應商，目前出貨以HomePod、Apple TV電源線為主，充電器轉接頭因iPad 系列使用充電器轉接頭設計的機種減少，因此，良維出貨亦隨之減少。

雙鴻為Mac系列散熱模組供應商之一，目前仍持續出貨中。瑞儀約80%的營收來自蘋果，包括多數iPad背光模組（僅未供應搭載mini LED背光的iPadPro）、Macbook背光模組、iMac背光模組，且瑞儀多數供應給蘋果的產品線均為主要供應商，相關產品線占瑞儀的營收比重分別為45%、25%、10%。觀察後續蘋果相關產品線的營運展望，瑞儀現正與其共同開發2023年新機，顯示瑞儀與蘋果合作關係仍緊密。