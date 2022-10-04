快訊

遭爆性騷霸凌下屬如土皇帝 原能會主委5大聲明回應了

蘋果鏈台廠三進五出 法人仍看好瑞儀與蘋果關係

經濟日報／ 記者周克威／台北即時報導

蘋果在官網揭露最新供應鏈名單，資料共揭露190家符合前98%的原料、製造、組裝供應商名單，其中，台灣廠商共有43家入列，為蘋果第二大供應地區來源。

分析師表示，此資料非完整供應商名單，雙鴻（3324）、良維（6290）雖未列名單內，但仍為Apple供應商，並持續出貨中。瑞儀（6176）約八成的營收來自蘋果，觀察後續蘋果相關產品線的營運展望，目前瑞儀仍持續與蘋果共同開發2023年新機，合作關係緊密。

蘋果在官網揭露最新供應鏈名單，為2021會計年度（2020年第4季至2021年第3季），資料共揭露190家符合前98%的原料、製造、組裝供應商名單，其中，台灣廠商共有43家入列，台灣廠商新增台表科（6278）、科嘉-KY（5215）與台耀（4746）三家業者入列；而上年度名單內供應商的雙鴻、康控-KY（4943）、良維、致伸（4915）、瑞儀等五家，此次未在名單上。

良維仍為蘋果供應商，目前出貨以HomePod、Apple TV電源線為主，充電器轉接頭因iPad 系列使用充電器轉接頭設計的機種減少，因此，良維出貨亦隨之減少。

雙鴻為Mac系列散熱模組供應商之一，目前仍持續出貨中。瑞儀約80%的營收來自蘋果，包括多數iPad背光模組（僅未供應搭載mini LED背光的iPadPro）、Macbook背光模組、iMac背光模組，且瑞儀多數供應給蘋果的產品線均為主要供應商，相關產品線占瑞儀的營收比重分別為45%、25%、10%。觀察後續蘋果相關產品線的營運展望，瑞儀現正與其共同開發2023年新機，顯示瑞儀與蘋果合作關係仍緊密。

蘋果 瑞儀

延伸閱讀

遭蘋果剔除名單？致伸：持續供貨中

想加入蘋果嗎？庫克提4大特質 員工多補了「殘忍這1項」

不要再想了！蘋果仍不會將Touch ID用於主流款iPhone

蘋果Apple Music收錄歌曲超過1億首 仍以「人工策劃選曲」連接樂迷

相關新聞

遭蘋果剔除名單？致伸：持續供貨中

蘋果在官網揭露最新供應鏈名單，致伸（4915）遭剔除引發關注。致伸4日發布重訊不針對單一客戶訂單評論，惟公司強調，仍持續...

晶片大戰／俄烏戰爭、大旱災...台積電想赴德建廠 仍得克服4大挑戰

台積電將應德國政府邀請，前往德國興建12吋晶圓廠，雖然台積電還在評估設廠地點，未公布投資金額及規畫產能，工研院產業科技國際策略發展所研究總監楊瑞臨分析，以德國強化半導體製造，主要提高車用晶片自主性來看，台積電很可能循日本模式，與當地車廠及電子零件廠合資進行可能性較高。 不過，半導體業者表示，台積電赴德國設廠，未來將面臨俄烏戰爭引發能源價格暴漲、極端氣候造成缺水、綠電不足以及歐盟晶片補助法案能補貼多久等四大挑戰。

晶片大戰／台積電建廠評估小組敲定前進德國 歐洲布局選哪國取決4要素

據調查，台積電建廠評估小組，經多方考慮及評估，拍板下一步將應德國政府邀請，前往德國設立12吋晶圓廠，目前正針對設廠地點進行評估。專家研判可能循日本投資模式進行，參與投資包括車用晶片廠及台積電位於德國客戶，目前落腳地以慕尼黑呼聲高。 美國通過「晶片與科學法案」（簡稱晶片法案）後，限制取得補助廠商10年不得在中國擴大投資，阻斷台積電在大陸擴充腳步，卻讓台積電加快歐洲布局，但最後哪一國出線仍要看4大要素。

Google最新新創加速器將徵亞太區、北美循環經濟團隊

Google協助循環經濟發展，即日起Google for Startups將在亞太與北美地區針對新創團隊與非營利組織，推...

半導體韌性／台積電宣布119年在地採購挺進60% 法人點名8家上櫃公司將受惠

台積電宣布今年在地採購比率將首度達到50%，且為迎合公司永續經營目標、降低營運風險，119年在地採購比率將更進一步達60%，以台積電近幾年以每年2到3個廠擴建速度，持續提升在地採購比重，無疑將為本土廠注入一股強勁活水。

中科二期擴建僅縮減5% 環評卡關

國科會中部科學園區管理局擬推動台中園區擴建二期開發計畫，昨環評初審，中科管理局首度提出縮減規模方案，但幅度僅約5%，民間...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。