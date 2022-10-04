遭蘋果剔除名單？致伸：持續供貨中

蘋果在官網揭露最新供應鏈名單，致伸（4915）遭剔除引發關注。致伸4日發布重訊不針對單一客戶訂單評論，惟公司強調，仍持續供貨並提供服務，營運一切正常。

法人指出，致伸仍持續供貨蘋果筆電的鍵盤、滑鼠及鏡頭模組等產品，高峰時期一度占營收五成，近年在致伸強化多元化產品、重視獲利優於規模策略下，目前來自蘋果相關營收占比仍有15%，除了直接供貨外，也有透過下游系統廠出貨蘋果。

致伸將於10月21日舉辦技術展暨ESG成果發表會，這是睽違三年後再度舉辦，會中將以智慧安全‧生活、智慧車聯等六大主軸，展現集團核心技術布局及產品開發，預料這些新品及技術將成為致伸下一階段營運新成長動能。

致伸今年技術發表會以『智慧生活進行式-用科技讓複雜的世界變簡單』為主軸，共分為智慧安全‧生活、智慧車聯、創作由你、智慧辦公、智慧居家、ESG六大展區，會中致伸董事長梁立省也將以「核心技術與企業發展」為題，發表專題演講，會中除力邀法人、媒體之外，也廣邀客戶、供應商及員工家屬參加，大秀致伸的研發實力。